يافرحة بمليون ألف سعادة”.. تأجيل الدراسة في بعض المدارس الحكومية والجامعات افرح وزقطط حقيق التأجيل..>

حقيقة تأجيل الدراسة حسب الجدل لقد ارتفعت نسبة البحث من قبل الأهالي والطلاب بعد ظهور العديد من الأخبار والشائعات التي تشير إلى تأجيل الدراسة لهذا العام، وهذا لاحقًا لظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا ومن هنا، أعلنت وزارة الصحة المصرية عن هذه السلالة الجديدة وقد تواصل المجلس الإعلامي مع وزارة التعليم بشأن هذه الشائعات، فقامت الوزارة بتكذيب هذه الأنباء وأكدت أنه لا يوجد أي تأجيل في جميع المدارس على مستوى مصر الوزارة لم تصدر أي قرار بخصوص هذا الأمر، وأكدت أن الدراسة ستحدث وفقًا للجدول الزمني المحدد مسبقًا.

حقيقة تأجيل الدراسة

رغم كل الإشاعات المتداولة، أكدت الوزارة بأنه لم يتم تأجيل بداية الدراسة في أي من المدارس حتى الآن ستكون بداية السنة الدراسية كما هو مقرر في الثلاثين من سبتمبر 2023، والموعد الأقصى سيكون في الأول من أكتوبر 2023 كما نفت الوزارة كل الأخبار والشائعات التي تدعي بأنه سيتم تأجيل الدراسة بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا، وأشارت البيانات العلمية التي لديها إلى عدم وجود أي معلومات حول هذا الأمر حتى الآن وحثت الوزارة الجمهور على الاعتماد فقط على المعلومات التي توفرها الوزارة نفسها.

التدابير الخاصة بسلامة الطلبة في المدارس

أكدت وزارة التربية في مصر أنها ستتبع جميع الإجراءات الصارمة لضمان السلامة الصحية للطلاب والموظفين في المدارس، هذا يتضمن تنفيذ إجراءات التعقيم الشاملة والالتزام بجميع التدابير الوقائية والصحية في جميع المدارس التدابير تشمل تعقيم جميع المناطق المشتركة، التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات.

الخريطة الزمنية بكل المدارس

من المسلم به أن الفصل الدراسي سينطلق في جميع المؤسسات التعليمية بما فيها الجامعات بتاريخ 30/9/2023 وهو يوم السبت، كما أكدت الوزارة على تعاونها مع وزارة الصحة المصرية لاتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، وبهدف إقامة بيئة تعليمية آمنة لجميع الطلاب، قررت بعض المدارس الخاصة والدولية تأخير بداية العام الدراسي بمدة أسبوع تقريبا، وبذلك تبدأ الدراسة بدلاً من يوم 11/9/2023 في موعد يوم 18/9/2023 هذه القرار ينطبق على المدارس الخاصة والدولية فقط وليس على الأخرى.