يافرحة هستيرية للموظفين ايوة كدا”.. تعجيل صرف مرتبات شهر سبتمبر يلا افرح هتروح مبسوط من شغلك “كل عام وانتم بخير

هتقبض بدري بشرى سارة بشأن صرف مرتبات سبتمبر في الفترة الحالية، يتساءل العديد من الأشخاص عن توقيت إصدار رواتب سبتمبر 2023، صرحت وزارة المالية بأن الرواتب سيتم توزيعها اعتبارًا من يوم 21 سبتمبر 2023 وحتى الأربعاء 27 سبتمبر 2023 وهذا يعني أن التوزيع سيتم قبل اجازة المولد النبوي الشريف وقبل بداية العام الدراسي الجديد 2024 في المقال التالي، سنناقش جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

صرف مرتبات سبتمبر

تود القوى العاملة في القطاعات الحكومية التعرف على توقيت الحصول على رواتب شهر سبتمبر الحالي، وجاء ذلك بعد أن صرحت وزارة المالية عن الموعد المحدد رسمياً لتوزيع الرواتب، حيث قد حددت وزارة المالية تاريخًا لصرف الرواتب لشهر سبتمبر، بدءاً من يوم الخميس الحادي والعشرين من سبتمبر الحالي وحتى يوم الأربعاء السابع والعشرين من سبتمبر، قبل عطلة المولد النبوي ويرغب الكثيرون في معرفة ما إذا كانت الرواتب لشهر سبتمبر ستصرف قبل عطلة المولد النبوي الشريف كما حددت وزارة المالية موعداً لصرف الرواتب المتأخرة لشهر أغسطس قبل صرف الرواتب لشهر سبتمبر، وذلك ضمن فترة ثلاثة أيام وتحديداً أيام الخميس والأحد والاثنين، الموافق السابع والعاشر والحادي عشر من سبتمبر الجاري.

أماكن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

يمكن للأفراد الحصول على رواتب شهر سبتمبر عن طريق الفروع البريدية المتاحة في المحافظات، وكذلك عبر فروع البنوك وماكينات الصرف الآلي «ATM». يمكن لأعضاء الدرجة الوظيفية المتميزة الحصول على حوالي 10500 جنيه، بينما يصل الراتب إلى حوالي 8500 جنيه للدرجة الوظيفية العالية، يمكن لمديرين عامين بالدرجة الوظيفية خذ الراتب بما يقارب 7000 جنيه، بينما يحصل الأفراد في الدرجة الوظيفية الأولى على حوالي 6500 جنيه، ويمكن للدرجة الوظيفية الثانية الحصول على حوالي 5500 جنيه، وتصل الرواتب الوظيفية الثالثة إلى حوالي 5000 جنيه.

ما هي قيمة رواتب شهر سبتمبر 2023

أعلنت وزارة المالية بأنه بإمكان جميع العاملين استلام رواتبهم لشهر سبتمبر 2023 من خلال مجموعة متنوعة من نقاط البيع المخصصة لهذا الغرض. بالإضافة إلى ذلك، تم توفير أجهزة معينة تعرف بأجهزة الصراف الآلي للاستعمال خلال الأوقات المحددة لتفادي تراكم الأشخاص أو الازدحام في تلك النقاط:

الأجر المقدم للمستوى العالي أو المكافئ له هو 8500 جنيه، يمكن أن يتراوح مرتب المدير العام أو المساوي له حتى 7000 جنيه، يمكن لأولئك الذين حصلوا على الدرجة الأولى أو ما يشابهها أن يتقاضوا رواتب تصل إلى 6500 جنيه، الموظفين من الدرجة الثانية يتقاضون رواتب تقريبا بمقدار 5500 جنيه، تقدر قيمة الرواتب للدرجة الثالثة لشهر سبتمبر 2023 بحوالي 5000 جنيه، تصل قيمة الدفعة الرابعة من رواتب شهر سبتمبر 2023 إلى 4500.