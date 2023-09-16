دي الفرحة هتكون أحلى من فرحتين بلبط لو اسمك فيهم”.. صرف مكافأة 1200 جنيه بمناسبة المولد النبوي الشريف لجميع العاملين في تلك الفئات

صرف 1200 جنيه للموظفين بمناسبة المولد النبوي ما الحقيقة تشكل عند العديد من الموظفين العاملين في المواقع الأزهرية استيفاء حقيقة الحصول على مكافأة مالية تصل إلى حوالي 1200 جنيه بمناسبة المولد النبوي الشريف، خاصة بعد تداول العديد من الأخبار في الأيام الأخيرة عبر مواقع وسائل التواصل الاجتماعي حول منح مكافأة مالية للعاملين في المواقع الأزهرية بمناسبة المولد النبوي لهذا السبب، سنحاول في هذه المقالة الكشف عن حقيقة هذا الأمر، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من المعلومات الإضافية، لمزيد من المعلومات حول هذا الأمر كونوا معنا في الفقرات التالية.

حقيقة صرف مكافأة 1200 لجميع العاملين

أعطى فضيلة الإمام الأكبر الضوء الأخضر لصرف مكافأة نقدية تبلغ ألف ومائتي جنيه لكافة الموظفين في الأماكن الأزهرية، الإدارات التعليمية والمعاهد التابعة لها المبلغ سيتم توفيره من الاعتمادات المخصصة في القسم الأول من ميزانية الأزهر الشريف للسنة المالية 2023-2024 ميلاديًا، أعلن سماحته أن هذه البدلات ستمنح للمعلمين، الإداريين، العمال والواعظين الدائمين والمتعاقدين في نظام الأجر الحصص والأجر اليومي (للقائمات على رياض الأطفال). كذلك سيتم توزيعها على الأفراد المعينين في المناطق الأزهرية وذلك من البند رقم 3 من النوع الرابع عشرة المخصص لبدل الامتحانات، أوضح فضيلته أن الأشخاص الذين يتعاقدون بموجب البند 2/3 من أجور الموسمين، سيتم تطبيق خصم عليهم بموجب البند 2 من النوع 3 لأجور الموسمين إذا تم التأكد من التزامهم في أداء امتحانات الدور الثاني لنقل وشهادات التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي للعام الدراسي 2022-2023 ميلاديًا خلال فترة امتحانات النقل والشهادة.

الأزهر الشريف

تعد المؤسسة الدينية الأزهر الشريف من أكثر المنشآت الدينية حجمًا الموجودة في جمهورية مصر العربية، والتي تقع مقرًا رئيسيًا في مبنى مشيخة الأزهر بوسط العاصمة المصرية القاهرة. تأسس جامع الأزهر بغية تعزيز الدعوة الإسلامية بفضل الخليفة الفاطمي المعز لدين الله في العام 972 ميلادي، تسعى المؤسسة الأزهرية بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب للحفاظ على التراث الإسلامي ودراسته لجميع الأمم التي تهتم بمعرفة المزيد عن الإسلام، يزور ملايين من البشر مصر للتوجه إلى الأزهر الشريف، والذي يعد من الفوانيس الإسلامية.