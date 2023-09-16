ساعتك هتطير قدام”..خلاص قربت خالص ساعتك هترجع 60 دقيقة اعرف موعد التوقيت الشتوي الان واظبط توقيتك عشان شغلك.,

خلاص قربت خالص ساعتك هترجع 60 دقيقه تاريخ بدء فصل الشتاء في مصر للعام 2023 ميلاديًا تم إلغاء الاستناد على التوقيت الصيفي منذ اثنى عشرة عامًا، بعد قرار بوقفه جاء عقب أحداث ثورة خمسة وعشرين من يناير في 2011 ميلاديًا وقد عاد الاعتماد على التوقيت الصيفي مؤقتًا خلال موسم الصيف في 2014 ميلاديًا ولكن ذلك القرار تم إبطاله في فترة قصيرة بسبب بداية شهر رمضان المبارك الذي صادف الشهرين يونيو ويوليو، التوفير في الطاقة كان الدافع الرئيسي لاعتماد التوقيت الصيفي، لمزيد من التفاصيل والمعلومات المتعلقة بذلك فتابعوا معنا السطور التالية بالتفصيل.

بدء التوقيت الصيفي لعام 2023

لقد تم إنفاذ نظام “التوقيت الصيفي” في جمهورية مصر العربية ذلك بسبب حلول العام 2023 ميلاديًا وتحديدا على يوم الجمعة الثامن والعشرين من شهر أبريل، حيث تم تعديل الساعة لتتقدم ستين بدءاً من منتصف الليل لتصبح الساعة الواحدة صباحاً.

الموعد المحدد لانتهاء التوقيت الصيفي في مصر وبداية التوقيت الشتوي

حدد مجلس الوزراء التاريخ الصارم لإنهاء الاستناد على التوقيت الصيفي داخل مصر والانتقال إلى التوقيت الشتوي ، وسوف تكون ذلك في الخميس الأخير من أكتوبر سنة 2023 ميلاديًا وبذلك، يكون الفترة التي يطبق فيها التوقيت الصيفي قد دامت لمدة خمسة أشهر.

السبب الأساسي لتنفيذ التوقيت الصيفي لعام 2023

يتساءل كثير من الناس عن الدافع الرئيسي لاتباع التوقيت الصيفي سنة 2023 ميلاديًا حيث أوضح مجلس الوزراء وجود أزمة اقتصادية عالمية تسبب تأثيرا سلبيا على الطاقة والغذاء. يعتبر تعديل الساعة وفقًا للتوقيت الصيفي أمرا مهما ومفيدا للاقتصاد المصري بشكل خاص من خلال الترشيد في استخدام الطاقة، حيث يتبنى أكثر من أربعة وسبعين دولة على مستوى العالم هذه النظام، تشمل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، بالإضافة الى العديد من الدول الأخرى.

سبب وجود التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي

يكون الهدف من اتباع “التوقيت الصيفي والشتوي” هو خفض الاستهلاك الإجمالي للطاقة بين الأفراد هذا يتم من خلال إتاحة الفرصة للاستفادة القصوى من ضوء الشمس خلال اليوم، مما يساهم في تقليل استهلاك الكهرباء بشكل كبير خاصة خلال فصل الصيف.