متقولش معرفش لو عندك عداد غاز”.. شركة بتروتريد للغاز الطبيعي تحذر أصحاب العدادات سرعة التوجه إلى الشركة

قامت شركة بتروتريد بإطلاق حملة لتنشيط كروت شحن العدادات الخاصة بالغاز، حيث طلبت من جميع أصحاب عدادات الغاز الكودية زيارة فروع الشركة على الفور، وتهدف هذه الحملة إلى تحسين وتسهيل عملية شحن العدادات بانتظام، وذلك لتجنب ظهور رسائل تنبيه مثل “الكارت غير مقبول” أثناء عملية الشحن، أو رفض عمليات الدفع عبر خدمات فورية ومراكز الشحن المختلفة.

سبب ظهور رسالة عملية الدفع مرفوضة أثناء شحن الكارت

في ردها على سؤال أحد عملائها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أوضحت شركة بتروتريد أن سبب ظهور رسالة “عملية الدفع مرفوضة” أثناء شحن كارت الغاز الطبيعي من خلال خدمة فوري أو أي وسائل دفع أخرى هو أن هذه العمليات قد لا تتم بشكل صحيح في بعض الأحيان، مما يؤدي إلى عدم تحديث بيانات الكارت، لذلك توصي الشركة العملاء بزيارة فروعها المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية بشكل فوري بين الحين والآخر لشحن كارت الغاز وتحديثه فقط.

ماهو سبب ظهور رسالة كارت الغاز غير مقبول

يعود سبب ظهور رسالة “كارت الغاز غير مقبول” إلى عدم تحديث كارت الغاز بشكل منتظم، تحتاج الشركة إلى تحديث الكارت بشكل دوري للسماح بعملية الشحن المتكررة عبر ماكينات فوري، لذلك ينصح المواطنون بزيارة فروع شركات الغاز المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية بشكل فوري بين الحين والآخر لشحن كارت الغاز وتحديثه.

يمكن تفادي ظهور هذه الرسالة من خلال تنشيط الكارت وتحديثه بشكل منتظم من خلال زيارة فروع الشركة الخاصة بالغازـ سيضمن ذلك أن الكارت يكون محدثًا ويمكن استخدامه بسهولة في عملية الشحن عبر ماكينات فوري دون وقوع مشكلات تقنية أو رفض عملية الدفع.