عشان التاجر ميضحكش عليك ويستغلك”.. كم كيس سكر للفرد في التموين لشهر سبتمبر 2023 وزارة التموين توضح

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر كمية السكر المخصصة للفرد في نظام التموين بناءً على عدد أفراد الأسرة المستحقة للدعم التمويني، ويتم توزيع السكر وفقًا للمقررات التموينية التي تخص كل بطاقة تموينية، وذلك بهدف توزيع المواد الغذائية الأساسية بشكل عادل ومنتظم بين الأسر المستحقة للدعم التمويني.

كم كيس سكر للفرد في التموين؟

وزير التموين يحدد حصة السكر التمويني للأسر المصرية كما يلي، قرر وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، تخصيص حصة من السكر التمويني لكل فرد مسجل على بطاقة تموينية، وهي 2 كيس شهريًا.

وبالنسبة للأسر التي تزيد عدد أفرادها عن 3، فسيتم تخصيص 6 أكياس من السكر شهريًا لبطاقتهم التموينية، وذلك بحد أقصى 6 أكياس للأسر التي تزيد عدد أفرادها عن 4.

وفيما يلي نوضح نصيب الفرد من السكر في بطاقة التموين على حسب عدد أفراد الأسرة:

بطاقة الفرد الواحد: يحصل المواطن على 2 كيس سكر شهريًا.

بطاقة الفردين: يحصل المواطن على 4 أكياس سكر شهريًا.

بطاقة 3 أفراد: يحصل المواطن على 6 أكياس سكر شهريًا.

بطاقة 4 أفراد: يحصل المواطن على 8 أكياس سكر شهريًا.

بطاقة 5 أفراد: يحصل المواطن على 10 أكياس سكر شهريًا.

بطاقة 6 أفراد: يحصل المواطن على 12 كيس سكر شهريًا.

صرف السلع التموينية

تقوم وزارة التموين بتوزيع السلع التموينية من خلال شبكة تضم حوالي 40 ألف نقطة تموينية على مستوى الجمهورية، يتم صرف هذه السلع وفقًا لقيمة الدعم المخصصة لكل بطاقة تموينية واحتياجات الأسر المستحقة للدعم، تتوفر السلع الغذائية الأساسية في هذه المنافذ عن طريق المجمعات الاستهلاكية، وشركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، ونقاط التوزيع التمويني، بالإضافة إلى ذلك تتواجد السلع في جمعيات التعاونيات التموينية، تعمل جميع هذه الهيئات والمنافذ تحت إشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية.