هـــحلم وتحقق.. الشعار الأفضل شوف مظاهر احتفال اليوم الوطني 1445 في المملكة

مظاهر احتفال اليوم الوطني 1445 يظل هذا اليوم عالق في ذاكرة الكثير من المواطنين في مختلف الدول التي تحتفل بهذا اليوم، حيث أن جميع الشعوب تحتفل به بمشاعر إيجابية، حتي يقوموا بتجديد الانتماء لوطنهم، ويقوموا بتزين بيوتهم وشوارعهم احتفالًا به، وفي هذا المقال سوف نتحدث عن مظاهر احتفال باليوم الوطني.

مظاهر احتفال اليوم الوطني

في السعودية مظاهر احتفال اليوم الوطني تكون عبارة عن استماع السعوديين إلى كلمة خادم الحرمين الشريفين في بداية الاحتفال، وفي هذا اليوم يعفو الملك عن كثير من الغارمين والغارمات، ويعطي الملك عدد كبير من الأشخاص الذين يستحقون في المملكة العربية السعودية وسام، ويقوموا المواطنين بإرتداء ملابس توجد عليها صورة تدل على اليوم الوطني، مع بعض الفقرات في إلقاء الشعر وينظموا ندوات سواء كانت هذه الندوات ثقافية أو غير ذلك احتفالًا بهذا اليوم، ويتم تخفيض أسعار في عدد كبير من المحلات التجارية، وتحتفل الأمهات بطرقهم الخاصة في صنع الطعام والحلوى، ويتم تقديم عروض مسرحية وغنائية وجوية.

الهدف من اليوم الوطني السعودي

مظاهر احتفال اليوم الوطني له أهداف كثيرة ومنها أن يقوم بتجديد روح الإنتماء بين شعوب المملكة العربية السعودية وأيضًا تخليد ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية في عهد الملك عبدالعزيز، مع نشر البهجة والسرور بين شعوب المملكة العربية السعودية، ومظاهر الاحتفال نستذكر من خلالها مكانة المملكة العربية السعودية التي أخذتها بعد توحيدها والتي أصبحت أهم دول العالم، الأجيال الجديدة يقوموا بمعرفة الإنجازات التي حدثت في الوطن، من خلال نشر الوعي وإظهار أهمية الوحدة الوطنية.

أسباب الاحتفال باليوم الوطني

يكون الإحتفال باليوم الوطني في السعودية يوم 23 ستمبر من كل سنة، وسبب الإحتفال هو تحول أسم الدولة من نجد ووملكة الحجاز إلى المملكة العربية السعودية، وحدث ذلك على يد الملك عبدالعزيز آل سعود رحمة الله عليه، وفي هذا اليوم يحدث العديد من الإحتفالات المختلفة في السعودية، وحدثت ثلاث محاولات للتوحيد، ولكن لم تنجح إلا محاولة الملك عبدالعزيز آل سعود رحمة الله عليه، وقام بإستعادة عدد من المناطق المستعمرة في شبه جزيرة سيناء، وقام بتوحيد جميع القبائل وتحقيق الإستقرار والعمل علي النهضة الحضارية، لذلك يقوموا بالإحتفال بهذا اليوم بسبب هذا الإنجاز العظيم.