خبر سعيد لأصحاب المعاشات”.. زيادة 600 جنيه لأصحاب المعاشات لشهر أكتوبر 2023 الحكومة توضح هللو وانبسطو

تعلن وزارة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية برئاسة الدكتورة نيفين القباج عن إعلان سار لجميع مستفيدي المعاشات في البلاد، حيث سيتم صرف معاشات شهر أكتوبر للعام 2023 في موعده المحدد، ويبحث العديد من المواطنين في مصر عن زيادات المعاشات كل شهر، ومنها حقيقة زيادة 600 جنيه لأصحاب المعاشات خلال أكتوبر 2023، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم كافة التفاصيل عن هذه الزيادة.

معاشات أكتوبر 2023

أكدت الوزارة أن عدد المستفيدين من هذه المعاشات يبلغ حوالي 11 مليون شخص، وسيتم صرف ما يقدر بنحو 28 مليار جنيه مصري لهم شهرياً، وذلك عبر الخزانة العامة للدولة، كما تم إضافة زيادة جديدة بقيمة 14 مليار جنيه منذ شهر أبريل الماضي، لتعزيز المعاشات وتحسين أوضاع المستفيدين.

حقيقة زيادة 600 جنيه لأصحاب المعاشات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهًا بزيادة المعاشات بنسبة 15% وذلك لتخفيف الآثار الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، وتضمنت هذه الزيادة زيادة قدرها 600 جنيه لأصحاب المعاشات الذين يحصلون على أقل من 2000 جنيه شهريًا، وتم صرف هذه الزيادة في موعدها المقرر سابقاً وهو أول نوفمبر 2022، وتمثل هذه الزيادة خامس دفعة من الزيادات التي أقرتها الحكومة المصرية لأصحاب المعاشات في إطار جهودها لدعمهم في هذه الظروف الصعبة.

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

من المتوقع أن يبدأ صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 يوم الثلاثاء الأول من أكتوبر 2023 للمستفيدين الذين يبلغ عددهم حوالي 11 مليون مواطن، تتراوح قيمة الزيادة بين 170 جنيهًا كحد أدنى و1635 جنيهًا كحد أقصى، وفقًا لتوجيهات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتنصيات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقرار رقم 148 لعام 2019.