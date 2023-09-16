طريقة تحميل لعبة فيفا موبايل 2024 EA SPORTS FC MOBILE 24

حددت شركة ELECTRONIC ARTS المتخصصة في مجال تطوير ألعاب الفيديو موعد طرح وتحميل لعبة فيفا موبايل 2024 EA SPORTS FC MOBILE 24، وذلك في يوم 26 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك بعدما قامت الشركة بطرح نسخة تجريبية “بيتا” من اللعبة الجديدة لعدد محدد من مشاهير ومحترفي اللعبة، وذلك من أجل اختبارها وتقييمها قبل أن يتم طرحها بشكل رسمي في الموعد المحدد لها.

طريقة تحميل لعبة فيفا موبايل 2024

اقتصرت الشركة النسخة التجريبية من لعبة EA SPORTS FC MOBILE 24 على منطقة جغرافية محددة، حيث لا يستطيع جميع اللاعبين خارج تلك المنطقة تنزيلها وتشغيلها، ولكن على الرغم من ذلك فإنه يمكن تجاوز ذلك الأمر والحصول عليها قبل طرح النسخة الرسمية منها، وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى إعدادات الهاتف الخاص بك.

اختيار إدارة التطبيقات.

الضغط على قائمة التطبيقات.

الدخول إلى تطبيق Google play من قائمة التطبيقات.

اختيار أيقونة استخدام سعة التخزين.

الضغط على مسح البيانات.

تنزيل برنامج VPN، واختيار دولة كندا والضغط على إتصال.

فتح تطبيق Google play، وإعادة إدخال البيانات.

ابحث عن اسم اللعبة في خانة البحث باسم EA SPORTS FC 24.

الضغط على تثبيت لتنزيل اللعبة.

تشغيل اللعبة وإكمال الاعدادات لبدء اللعب.

ميزات لعبة EA SPORTS FC MOBILE 24

بعد تحميل لعبة فيفا موبايل 2024 سوف تفاجأ بالعديد من المميزات الجديدة بالمقارنة بالنسخة القديمة، ولعل أبرز تلك المميزات هي خاصية Hypermotionv، والتي تعتبر قفزة كبيرة فيما يتعلق بالواقعية في ألعاب كرة القدم الالكترونية، كما تم اضافة خاصية ultimate team والتي ستمكنك من تعزيز أساليب اللعب، وكذلك الارتقاء بالمستوى الفردي للاعبين.