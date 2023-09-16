غرامة 1000 جنيه على اصحاب هذه البطاقات الشخصية.. بص فيها دلوقت للتحبس
غرامة 1000 جنيه على اصحاب هذه البطاقات الشخصية
قامت هيئة الأحوال المدنية بفرض غرامة 1000 جنيه على أصحاب هذه البطاقات الشخصية، وذلك لأنها تعد أداة رسمية للمواطن، كما أن الأحوال قد قامت أيضا بفرض عقوبات مختلفة على الأفراد الذين يتعدون القوانين الخاصة بها، حيث أن هناك الكثير من المواطنين يقوم باستخدام البطاقة في أغراض كثيرة غير قانونية ولذلك يجب تطبيق بعض الإجراءات القانونية عليهن من أجل حماية شرعيتها.
غرامة 1000 جنيه على اصحاب هذه البطاقات الشخصية
إن قانون الأحوال المدنية قد نص على الحبس لمدة عام وفرض غرامة مالية أيضا قيمتها 500 إلى 1000 جنيه، وذلك للأشخاص الذين يقومون باستخدام بطاقات أشخاص آخرين في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى أنه قد منع المواطن من حمل بطاقتين والتعامل بهما في المصالح الحكومية والذي يتخلف عن ذلك ستفرض عليه غرامة مالية قيمتها 200 جنيه.
بالإضافة إلى الحبس من مدة 6 شهور إلى عام، كما أنه أيضا قد الزم المواطن ظ الذي وصل عمره إلى سن 15 عاماً أن يتوجه إلى أقرب سجل مدني له ويقوم باستخراج بطاقة جديدة، وكذلك الذي انتهت مدة بطاقته والتي مدتها سبع سنوات أن يقوم باستخراج بطاقة جديدة حتى لا تفرض عليه العقوبة.
حالات توقيع غرامة مالية على بطاقة الرقم القومي
لمعرفة غرامة 1000 جنيه على اصحاب هذه البطاقات الشخصية تتبع هذه النقاط:
- في حالة التأخير عن إصدار البطاقة الشخصية لأول مرة بعد الوصول إلى سن 15 عاما سوف تفرض عقوبة بمبلغ 100 جنيه.
- أما في حالة الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية المنتهية والتعامل بها سوف تفرض عقوبة مالية تصل إلى 100 جنيه.
- سيتم فرض غرامة قدرها 50 جنيه اذا لم يقوم الشخص بتجديد البطاقة المنتهية مع مهبة أصل إلى ثلاثة أشهر.
- إذا لم يتم تحديث بيانات البطاقة خلال ثلاثة أشهر ستفرض غرامة قيمتها 50 جنيه.
- سوق يتم فرض غرامة قيمتها 50 جنيه على الشخص الذي لعدم استخراج بطاقة بدل فاقد أو بدل تالف في خلال 15 يوما من تاريخ تحرير المحضر يتم توقيع غرامة قدرها 50 جنيها.
- غرامة 1000 جنيه على اصحاب هذه البطاقة الشخصية عند استخدام بطاقة الغير