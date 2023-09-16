غرامة 1000 جنيه على اصحاب هذه البطاقات الشخصية.. بص فيها دلوقت للتحبس

قامت هيئة الأحوال المدنية بفرض غرامة 1000 جنيه على أصحاب هذه البطاقات الشخصية، وذلك لأنها تعد أداة رسمية للمواطن، كما أن الأحوال قد قامت أيضا بفرض عقوبات مختلفة على الأفراد الذين يتعدون القوانين الخاصة بها، حيث أن هناك الكثير من المواطنين يقوم باستخدام البطاقة في أغراض كثيرة غير قانونية ولذلك يجب تطبيق بعض الإجراءات القانونية عليهن من أجل حماية شرعيتها.

غرامة 1000 جنيه على اصحاب هذه البطاقات الشخصية

إن قانون الأحوال المدنية قد نص على الحبس لمدة عام وفرض غرامة مالية أيضا قيمتها 500 إلى 1000 جنيه، وذلك للأشخاص الذين يقومون باستخدام بطاقات أشخاص آخرين في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى أنه قد منع المواطن من حمل بطاقتين والتعامل بهما في المصالح الحكومية والذي يتخلف عن ذلك ستفرض عليه غرامة مالية قيمتها 200 جنيه.

بالإضافة إلى الحبس من مدة 6 شهور إلى عام، كما أنه أيضا قد الزم المواطن ظ الذي وصل عمره إلى سن 15 عاماً أن يتوجه إلى أقرب سجل مدني له ويقوم باستخراج بطاقة جديدة، وكذلك الذي انتهت مدة بطاقته والتي مدتها سبع سنوات أن يقوم باستخراج بطاقة جديدة حتى لا تفرض عليه العقوبة.

حالات توقيع غرامة مالية على بطاقة الرقم القومي

لمعرفة غرامة 1000 جنيه على اصحاب هذه البطاقات الشخصية تتبع هذه النقاط: