هتلاقيها نزلت في حسابك من الآن .. عاجل صرف 1200 جنيه منحة لأصحاب المعاشات بمناسبة المولد النبوي الشريف.. اصرف براحتك .. هل حقيقة أم لا

منحة لأصحاب المعاشات، تم تداول العديد من الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة من يوم الثلاثاء الموافق 13 سبتمبر الحالي بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات بمناسبة المولد النبوي عام 2023، وأفادت الأقاويل على صفحات التواصل الاجتماعي وانتشرت بكثافة بين المستخدمين بأن الحكومة ستقوم بصرف المنحة للحاصلين على المعاشات خلال الأيام المقبلة، بهدف الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في اليوم السابع والعشرين من هذا الشهر الميلادي الحالي، للمزيد من التفاصيل ومعرفة الحقيقة، يرجى متابعة الفقرات التالية عبر موقعنا المتميز.

منحة لأصحاب المعاشات

حتى الآن، لم تصدر الحكومة المصرية، الممثلة في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن الاجتماعي، أي قرار رسمي بشأن المبلغ المقترح لأصحاب المعاشات بمناسبة المولد النبوي 2023، وهذا الادعاء المنتشر غير صحيح على الإطلاق، فما يتم تداوله في هذا الأمر مجرد شائعات ولا يوجد لها أي أساس واقعي.

وطلبت الحكومة من الأفراد الذين يتلقون التقاعد عدم التأثر بالشائعات التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإنما الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية والقنوات الرسمية التي تتبعها على صفحات التواصل الاجتماعي.

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

من المتوقع أن يتم بدء صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 في اليوم الأول من الشهر الميلادي القادم. ستتم عمليات الصرف عبر منافذ هيئة البريد القومي وبنك ناصر الاجتماعي ومنافذ فوري والمحافظ الإلكترونية والبنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة تحديات فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك تنفيذ قواعد التباعد الاجتماعي ومنع حدوث أي تكدس أو ازدحام حول نقاط الصرف.