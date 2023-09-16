يلا الحقي شيلي في الفريزر قبل الغلا.. أسعار الدواجن اليوم السبت 16-9-2023 في السوق المصري بعد نزول سعر العلف
أسعار الدواجن اليوم السبت 16-9-2023 في السوق المصري، حيث تعد الدواجن من أهم مصادر البروتين الحيواني للمصريين، حيث تبلغ نسبة استهلاكها من إجمالي البروتين الحيواني نحو 25%، كما تمثل صناعة الدواجن في مصر أحد أهم القطاعات الاقتصادية، حيث تبلغ صادراتها السنوية نحو 2 مليار دولار، لذا نقدم لكم أسعار الدواجن اليوم في مصر.
أسعار الدواجن اليوم السبت 16-9-2023
أسعار الدواجن في مصر مستقرة اليوم السبت 16-9-2023، حيث بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلكين 75 جنيهًا، وسعر كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة 65 جنيهًا، وسعر كيلو الفراخ الساسو 94 جنيهًا، وسعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء 63 جنيهًا.
يرجع استقرار أسعار الدواجن إلى انخفاض أسعار الأعلاف، وذلك بعد قيام الحكومة المصرية بالإفراج عن كميات كبيرة من الذرة وفول الصويا في الأسبوع قبل الأخير من أغسطس 2023، وتراجع سعر طن الذرة الشامي من 20 ألف جنيه إلى 12 ألف جنيه، كما تراجع سعر طن الأعلاف والردة من 11500 جنيه إلى 8200 جنيه بنسبة هبوط تصل إلى 40%.
وأوضح سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن، أنه تم الإفراج عن إجمالي 7.3 مليون طن من الأعلاف، منها 5.3 مليون طن ذرة، و2 مليون طن فول صويا، وأيضا إضافات أعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 3.5 مليار دولار، وتوقع السيد أن تستمر أسعار الدواجن في الاستقرار في الفترة المقبلة، وذلك بسبب استمرار الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف من قبل الحكومة المصرية.
أسعار الدواجن اليوم للمستهلك
- الفرخة البيضاء: بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 61 جنيهًا في المزرعة، و67 جنيهًا في الأسواق.
- الفرخة الساسو: وصل سعر كيلو الفراخ الساسو لـ 91 جنيهًا في المزرعة، و99 جنيهًا في الأسواق.
- الفرخة البلدي: بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي لـ 112.00 جنيهًا في المزرعة، و119 جنيهًا في الأسواق.
- الفرخة الأمهات: سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء نحو 58 جنيهًا في المزرعة، و63 جنيهًا في الأسواق.
- الكتكوت الأبيض: وصل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم لـ 18.50 جنيهًا.
- الكتكوت الساسو: يبغ سعر الكتكوت الساسو نحو 11.50 جنيهًا.
- الكتكوت البلدي: سجل سعر الكتكوت البلدي نحو 5.50 جنيهًا.
- كتكوت البط الفرنساوي: حقق سعر كتكوت البط الفرنساوي عمر يوم نحو 10 جنيهات.
- كتكوت البط المسكوفي: وصل سعر كتكوت البط المسكوفي لـ 35 جنيهًا.
- كتكوت البط المولارد: بلغ سعر كتكوت البط المولارد نحو 35 جنيهًا.
- كتكوت الرومي الأبيض: سجل سعر كتكوت الرومي الأبيض نحو 65 جنيهًا.
- كتكوت الرومي الأسمر: وصل سعر الكتكوت الرومي الأسمر نحو 20 جنيهًا.