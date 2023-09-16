نازل يا مصريين وهتشتروا شكاير.. سعر طن الأرز الشعير اليوم السبت 16-9-2023 في مصر وسعر الكيلو للمستهلك كم

سعر طن الأرز الشعير اليوم السبت 16-9-2023 في مصر نقدمه لكم، حيث يُعد الأرز الشعير محصولًا مهمًا في مصر والعالم، حيث يتم زراعته في العديد من المناطق، ويمر الأرز بعدد من مراحل التصنيع لاستخراج الأرز الأبيض، وهو الوجبة الأساسية للمصريين. كما يستخدم الأرز في صناعة أعلاف الحيوانات وغيرها من المنتجات، وتشهد أسعار جميع السلع تقلبات مستمرة في الوقت الحالي، مما يؤدي إلى عدم استقرار الأسواق واختفاء بعض السلع أو ندرة المعروض منها، ويشمل هذا الأمر الأرز الأبيض، والذي يشهد حالة من عدم الاستقرار على الرغم من التدخلات الرسمية لتوفيره بكميات كبيرة وبسعر مناسب.

سعر طن الأرز الشعير اليوم السبت 16-9-2023 في مصر

ارتفعت أسعار الأرز الشعير في مصر اليوم السبت 16 سبتمبر 2023، حيث سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 13100 جنيه، وسعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 14400 جنيه.

وجاء ارتفاع أسعار الأرز الشعير في مصر بعد ارتفاع أسعار الأرز الأبيض، حيث سجل سعر طن الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة 22100 جنيه، وسعر طن الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة 20100 جنيه، ويتساءل الكثير من المصريين هل سينخفض سعر الأرز الفترة القادمة أم سيرتفع، لذا نتابع معكم كل يوم أسعار الأرز في مصر.

سعر كيلو الأرز للمستهلك

وسجل سعر كيلو الأرز ضمن صرف المقررات التموينية 12.6 جنيه، وسعر كيلو الأرز اليوم للمستهلك 22 جنيهًا، وقد طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، جميع الأشخاص سواء في المضارب أو المخازن، في الأرز الشعير والأرز الأبيض، بضرورة كتابة السعر على السلعة وكذلك تاريخ الإنتاج، وأكدت الوزارة بأن إنتاجية الفدان من الأرز لهذا العام كبيرة مما ينعكس بذلك على سعره الموسم الحالي، ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الأرز الفترة القادمة مع دخول فصل الشتاء وموسم الأرز الجديد.