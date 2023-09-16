بكم كيلو الفراخ.. أسعار الدواجن اليوم السبت 16 سبتمبر 2023 في الأسواق بكم كرتونة البيض

الأسعار الحالية للدواجن تعتبر في المستوى الثابت منذ أن تحركت المؤشرات السعرية للاتجاه الأعلى وهو ما تسبب في ارتفاع القيمة السعرية للكيلو الواحد من الدواجن وبالأخص الدواجن البيضاء الأكثر استهلاكًا في السوق المحلية في كل المحافظات وإليكم في هذا المقال تقرير مفصل يتعلق بسعر الدجاج اليوم السبت 16 من سبتمبر 2023 م حيث تعتبر أسواق الدواجن في شتى المحافظات تتوفر فيها كل أنواع الدواجن التي يقبل عليها الكثيرون.

أسعار الدواجن اليوم السبت 16 سبتمبر 2023

الدواجن أسعارها اليوم لا تزال على المستوى الخاص بها اليوم وهو ما تم الإعلان عنه من خلال تحديث رسمي يتم يوميًا ويوضح أن أسعار مختلف أنواع الدواجن والسعر الحالي للدواجن الأكثر استهلاكًا يعد مرتفع وهو ما جعل السوق الاستهلاكية تقل حركة النشاط التجاري فيها بشكل نسبي عن الأسبوع الماضي ومن خلال ما يلي نتعرف على سعر الدواجن من كافة أنواعها.

سعر الدواجن البيضاء

الدجاج الأبيض من الأنواع الأكثر استهلاك في السوق المحلية والتجارية للدواجن، وقد سجل سعر الكيلو في بورصة مصر الرئيسية 67 جنيه مصري وهو ما جعل السوق الاستهلاكية تتوفر فيها الدواجن البيضاء بسعر للكيلو ما بين 70 و71 جنيه مصري.

سعر الدواجن الساسو

الدجاج الساسو متاح في الأسواق المحلية بأسعار ثابتة وقد تم الإعلان عن سعره بالبورصة اليوم لتسجل 94 جنيه مصري وفي المزرعة أسعارها ما بين 93 و94 جنيه مصري، وسعر الكيلو جرام منها في السوق المحلية يصل حتى 99 جنيه مصري.

سعر الدواجن البلدي

لا تزال أسعار الدواجن البلدي ثابتة وسعر 1 كيلو جرام من الدجاج كما أعلنت عنه البورصة اليوم الجمعة يصل حتى 112 جنيه مصري، بينما بلغت قيمتها السعرية للكيلو في السوق المحلي 118 جنيه مصري.

سعر الدواجن الأمهات والبط

الدواجن الأمهات تعد أيضًا من الأنواع المستهلكة بشكل كبير في السوق المحلية وقد بلغ سعر الكيلو جرام منها 55 جنيه مصري في المزرعة بينما يسجل سعر الكيلو جرام منها في السوق المحلية 60 جنيه مصري، بينما يسجل البط البلدي اليوم في المزرعة سعر 100 جنيه مصري.