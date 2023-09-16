كروت الفكة وفواتير النت ”.. زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت من شركات المحمول أعرف الحقيقة الكاملة

أشار المهندس أحمد يحيى الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد بشركة اتصالات &e إلى جهود شركات الاتصالات في مصر لتعديل أسعار خدمات المحمول والإنترنت بشكل مناسب ومعقول، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لذلك سوف نوضح لكم حقيقة تعديل أسعار كروت الشحن وباقات الانترنت.

رفع أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت

أكد المهندس يحيى أن التعديلات المقترحة في الأسعار ستعزز دعم استثمارات شركات المحمول في تطوير وتحسين شبكاتها، خاصة في ظل تأثرها بارتفاع تكاليف الخدمات نتيجة تغير أسعار الصرف وارتفاع تكلفة الطاقة وقطع الغيار.

وأشار يحيى إلى خطط شركات المحمول لإطلاق خدمات الجيل الخامس في مصر فور الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكداً أن هذه الخدمات ستحدث تحولاً في مفهوم الاتصالات وتوفير فرص تنمية وابتكار جديدة.

تكريم واعتراف بالجهود

في نفس المؤتمر تم تكريم المهندس يحيى والمهندس عمرو فتحي، الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا وتقنية المعلومات بشركة اتصالات &e، بجائزة أسرع شبكة محمول في مصر من شركة Ookla العالمية، وذلك بناءً على تطبيق Speedtest¹ لقياس كفاءة خدمات الشبكات.

الاستثمار في التحسين وزيادة الكفاءة

أفاد رئيس قطاع التكنولوجيا وتقنية المعلومات في الشركة أن شركة اتصالات &e قامت بإستثمار 6 مليارات جنيه في تطوير شبكتها وزيادة كفاءة خدمتها للعملاء هذا العام. وتم التأكيد على نجاح الشركة في اجتياز عدة اختبارات تؤكد سرعة بياناتها، وأكدت الشركة على أهمية تعزيز البنية التحتية في مصر، بما في ذلك الإنترنت والتي تتطلب استثمارات عالية، وفقًا لتصريحات ستيفن باي، الرئيس التنفيذي لشركة Ookla.

وتعكس جهود شركات الاتصالات في مصر التزامها بتحسين جودة الخدمات ودعم البنية التحتية لتلبية احتياجات المستخدمين ومواكبة التطورات التكنولوجية، في سعي مستمر لتقديم تجارب اتصال أفضل للعملاء.