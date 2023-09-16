مش هتقطع ساعتين تاني!”.. شركة الكهرباء تعلن عودة قطع الكهرباء لتحفيف الاحمال ساعة يوميا فقط بدلا من ساعتين

أفادت مصادر مسؤولة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم اتخاذ قرار بعودة نظام تخفيف الأحمال في مصر، ويتضمن هذا القرار تقليل فترة التخفيف إلى ساعة واحدة فقط، بدلاً من الفترة السابقة التي كانت تبلغ ساعتين حيث استاء المواطنين من العمل بالنظام الحالي وهو قطع الكهرباء ساعتين متواصلتين، مما اضطر المواطنين للبحث عن حقيقة عودة العمل بتخفيف الأحمال ساعة واحدة يوميًا بدلا من ساعتين.

شركة الكهرباء

ويأتي هذا القرار بناءً على توجيهات القابضة لشركة الكهرباء في مصر، التي أصدرت تعليمات بتنفيذ التخفيف لمدة ساعة واحدة اعتبارًا من العاشرة مساءً، وأكدت المصادر أن هذا القرار لا يعني إلغاء خطة التخفيف، بل تجري عمليات التخفيف وفقاً للجداول المعلنة، وكانت التخفيفات قد زادت في اليومين السابقين إلى ساعتين بدلاً من ساعة واحدة في مناطق مختلفة، بناءً على ما يحدده مركز التحكم القومي للكهرباء.

وأشارت المصادر إلى أن التقلبات الجوية وارتفاع درجات الحرارة تؤثر على استهلاك الوقود، وبالتالي تؤثر على النظام الكهربائي في مصر، كما أكدت المصادر أن شركات التوزيع على مستوى الجمهورية ملتزمة بتنفيذ جداول التخفيف التي أعلن عنها مجلس الوزراء، مع استثناء المناطق الحيوية والاستراتيجية.

مدى سريان خطة التخفيف

أوضحت المصادر أن خطة التخفيف تبدأ يوميًا من الساعة 12 مساءً وتستمر حتى الساعة 12 صباحًا. ولم يتم حتى الآن إصدار معلومات حول نهاية هذه الخطة، مما يجعلها مستمرة في الوقت الحالي.