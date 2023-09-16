معاشاك طار في العالالي يا حظك.. أخيراً زيادات تصل ل15% موعد صرف معاشات أكتوبر في البدري كمان تفاصيل خقيقة الصرف فرحتك تجنن

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر بالزيادة العديد من الناس يقومون بالبحث المستمر عن توقيت توزيع الرواتب والأجور لشهر أكتوبر، حيث يفترض عادة أن يتم الحصول على المعاشات في بداية كل شهر ميلادي، يجدر الإشارة إلى أن الضمان الاجتماعي حدد يومًا ثابتًا لتوزيع هذه المعاشات في هذه المقالة، سوف نوضح كل شيء متعلق بتوقيت التوزيع لشهر أكتوبر القادم من العام 2023 ميلاديًا.

موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر أكتوبر

توقعت وزارة التضامن أن تبدأ بتقبيض المعاشات المتعلقة بشهر أكتوبر المقبل اعتبارًا من اليوم الأول من أكتوبر عام 2023 ميلاديًا وذلك عبر الآلات الخاصة بالصراف الآلي التي يديرها بنك ناصر، بجانب ذلك يذكر أيضًا أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تقوم بصرف معاش الشهر المقبل في بداية الشهر لأكثر من إحدى عشرة مليون شخص تقريبًا.

زيادة المعاشات والمرتبات 2023

يعتبر الفصل خمسة وثلاثين من القانون المتعلق بالتأمينات رقم 148 لعام 2019 ميلاديًا أنه ينص على أن الموعد المحدد للزيادة الجديدة في المعاشات يجب أن يكون بنسبة تصل إلى خمسة عشرة في المائة كحد أقصى في الأول من يوليو من كل عام. قانونيًا، من المتوقع أن تطبق الزيادة الجديدة في المعاشات في الأول من يوليو عام 2024 ميلاديًا، من الجدير بالذكر أن الجهة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية موجهة لتطبيق زيادة المعاشات للعام 2023 ميلاديًا، وهي زيادة بواقع خمسة عشرة بالمائة تم فرضها في شهر أبريل الماضي، بناءً على تعليمات من رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، هذا ينذر بتغيير الموعد الذي تم الاعتراف به لتطبيق الزيادات من يوليو من كل عام، وقد تم بالفعل الزيادة في المعاشات الشهرية بمقدار مائة وسبعين جنيهًا مصريًا كحد أدنى، و1635 جنيهًا مصريًا كحد أقصى، وذلك قبل الراتب المرتقب في حوالي ثلاثة أشهر.

أماكن صرف معاشات أكتوبر 2023

من الممكن لجميع الأفراد استلام المعاشات المرتبطة بهم من خلال العديد من الطرق على سبيل المثال ماكينات الصرف الآلي وكذلك مراكز البريد المصري، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية الخاصة بالهواتف المحمولة، وفروع بنك ناصر الاجتماعي، هذا بالإضافة إلى النقاط الخاصة بشركة فوري.