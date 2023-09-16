وداعًا لبيئة الحشرات.. وصفة جبارة للقضاء على الصراصير والزواحف وجميع أنواع الحشرات والنمل

تعد الصراصير من الأمور المزعجة التي تنتشر بشكل كبير داخل البيوت، إضافة إلى العديد من ربات البيوت، فضلاً عن وجود العديد من المبيدات المكافحة لمثل هذه الحشرات، إضافة إلى أن هناك كذلك وصفات سحرية وسريعة للغاية، تكون من أجل القضاء على الصراصير والحشرات المختلفة المتواجده في كل أركان المنزل الخاصه بك للنهاية.

وصفة زيت النعناع والبصل

يعد زيت النعناع مع إضافة لعصير البصل، من أهم المكونات التي يمكن استخدامها في القضاء على جميع أنواع الصراصير، وذلك بإضافة الخليط إلى زجاجة رذاذ، والعمل على رشة في مختلف الأماكن والأركان المتواجد بها الصراصير، لتكون من أقوى الوصفات المستخدمة في القضاء على الحشرات والصراصير المختلفة، ولا يوحد منها أي ضرر عند القيام باستخدامها، لأنها مكونات طبيعية تمامًا.

بودرة البيكنج صودا

بيكنج صودا، هي من أقوى المكونات التي يمكن الاعتماد عليها وذلك برش خليط بودرة البيكنج صودا في كافة الزوايا والشقوق المختلفة، التي يتواجد بها الصراصير، وتعمل على المساهمة في قتلها بكل سهولة، وذلك بإضافة كمية من الماء على بودرة بيكنج صودا داخل زجاجة رذاذ، بعد ذلك تقوم برش الخليط في جميع أماكن البيت والأركان التي يتواجد فيها الصراصير والحشرات، حيث إنها تعمل على القضاء عليها بكل سهولة، وبدون أن تترك أثر، نظرًا لأنها تقضي عليها بكل سهولة.

وصفة السكر والصودا الكاوية

يسهم السكر والصودا الكاوية في القضاء على جميع أنواع الصراصير والحشرات، فضلاً عن أن ذلك يكون بمزجها مع بعضهما والعمل على رش الخليط في جميع الأماكن التي تجتمع فيها الصراصير.