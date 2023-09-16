التقديم في وزارة الدفاع.. وظائف برواتب خرافية ومزايا تنافسية داخل السعودية والسبب صادم للجميع

في إطار الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية،عملت وزارة الشؤون الصحية التابعة لوزارة الدفاع، عن فتح باب التقديم في وظائف وزارة الدفاع، وهي تشمل نحو 400 وظيفة في مختلف التخصصات المنوط بها للجنسين، كما أن الوزارة تُعلن من وقت إلى أخر عن مثل هذه الوظائف، التي تهتم في المقام الأول على المهارات الطبية المتميزة التي تعود بأفضل الخدمات للمرضى داخل المستشفيات.

تخصصات وزارة الدفاع السعودية

حددت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية، التخصصات المطلوبة من أجل التقديم إلى هذه الوظائف، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-

ممرضين.

فني كمبيوتر.

طبيب نسا وتوليد.

طبيب طوارئ.

طبيب أطفال.

فني طبي.

أخصائي حيوي.

استشاري علاج طبيعي وتأهيل.

استشاري طب عام.

استشاري طب طوارئ.

أخصائي معلوماتية.

ممرضة.

أخصائي أشعة.

شروط التقديم في وظائف وزارة الدفاع

هناك بعض الشروط الهامة من أجل التقديم في وظائف وزارة الدفاع، وفقًا لما يلي:-

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

خريج حديث.

لابد وأن يقوم بالتقديم عبر البوابة الرسمية للوظائف الصحية.

خطوات التقديم في وظائف وزارة الدفاع

جاءت أهم خطوات التقديم في وظائف وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-