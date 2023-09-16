تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال بيتيس اليوم 17/09/2023 في الدوري الاسباني

تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال بيتيس، حالة من الترقب بالوقت الحالي من أجل مشاهدة مباريات النادي الكتالوني برشلونة عقب انتهاء فترة التوقف الدولي وعودة الاندية مرة أخري لإستكمال الدوري، وينتظر الجميع موجهات النادي الكتالوني ونظيرة ريال بتيس مواجهة هامة ومنتظرة للغاية من قبل الجماهير بالوطن العربي ويريد الجميع معرفة القنوات الناقلة مجاناً.

تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال بيتيس

وتنقل مواجهة النادي الكتالوني برشلونة ونظيرة ريال بتيس علي قناة بي ان سبورت القطرية المعروفة بالوطن العربي الحاصلة علي معظم حقوق الدوريات الخمس الكبري، وقناة بي إن سبورت beIN Sports هي شبكة رياضية عالمية تابعة لمجموعة قنوات بي إن القطرية، وتعتبر بي إن سبورت واحدة من أبرز الشبكات الرياضية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتوفر تغطية شاملة لمختلف الألعاب والبطولات العالمية.

تردد قناة بين سبورت

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ 2/3

خطوات تنزيل القنوات

انتقل إلى قائمة الإعدادات على جهاز الاستقبال الخاص بك. انتقل إلى قائمة “البحث عن القنوات”. حدد القمر الصناعي نايل سات. أدخل تردد القناة من جدول الترددات أعلاه. ابدأ البحث عن القنوات.

تقدم بي إن سبورت تغطية لمجموعة واسعة من الرياضات بما في ذلك كرة القدم، كرة السلة، التنس، الفورمولا 1، الجولف، الرياضات القتالية، وغيرها. تقوم الشبكة ببث مباريات وبطولات مهمة من مختلف الدوريات والبطولات العالمية مثل دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي الممتاز، الدوري الإسباني، الدوري الفرنسي، والعديد من البطولات الأخرى.