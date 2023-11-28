قانون البناء الجديد 2024 جدول مخالفات قانون البناء الجديد 2024 !! وأعمل حسابك قبل ما تبني

ما هو قانون البناء الجديد 2024 هذا السؤال يود معرفة إجابته العديد من المواطنين ففي ظل النمو العمراني الذي تشهده مصر، وزيادة أعداد السكان ظهرت العديد من المخالفات في مجال البناء، مما أدى إلى العديد من المشكلات منها: عرقلة حركة المرور، وتشويه المظهر الحضاري للمدن، وتهديد السلامة العامة، ولمعالجة هذه المشكلات أطلقت الحكومة المصرية مشروع التصالح مع مخالفات قانون البناء الجديد 2024 وهذا ما سنتعرف عليه بالتفصيل.

قانون البناء الجديد 2024

اعتقاد البعض في الريف بأن البناء على الأراضي الزراعية قد تم إيقافه نهائيًا، هو اعتقاد خاطئ حيث تم استئنافه بشروط جديدة، وهي:

يحظر البناء على الأراضي الزراعية إلا إذا كانت صالحة للبناء، وتقع في منطقة الحيز العمراني.

وبعد توقف مؤقت صدر قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسماح بالبناء على الأراضي الزراعية، مع تحديد تعديلات قانون البناء الجديد لعام 2022.

والتي تتضمن شروطًا أكثر صرامة من القانون السابق، وذلك بهدف حماية الأراضي الزراعية من التعدي عليها.

قانون التصالح في مخالفات البناء 2023

وسع قانون التصالح في مخالفات البناء لعام 2023 نطاق التصالح ليشمل بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقًا للقانون القديم، وذلك وفقًا لبعض الضوابط، مثل:

أن تكون المخالفة قائمة قبل تاريخ 2019/10/27.

وأن تكون المخالفة في منطقة سكنية أو تجارية.

كما وضع القانون حدين أدنى وأقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، وذلك بناء على مساحة المبنى وسمح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد.

كما منح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري.

اقرأ ايضا: القانون الجديد سهل كل حاجة .. إجراءات تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

في الختام نكون قد علمنا أن قانون البناء الجديد 2024 يمثل خطوة مهمة لتنظيم عملية البناء في مصر، ومعالجة المخالفات التي ظهرت في السنوات الماضية، ورغم أن القانون الجديد لا يخلو من بعض العيوب إلا أنه يتضمن العديد من المزايا التي تصب في مصلحة المواطنين.