تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل من أهم الخدمات التموينية المتوفرة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشكل إلكتروني عبر منصة دعم مصر الرقمي، ويتم تحديث بطاقة التموين من خلال إضافة رقم جوال مسجل بإسم صاحب بطاقة التموين رسميًا في إحدي شركات الإتصالات.

تحديث بطاقة التموين 2023

قامت وزارة التموين بتفعيل رابط تحديث بطاقة التموين 2023، عبر منصة دعم مصر من خلال إضافة رقم الهاتف على البطاقة، ويمكن الدخول على الرابط الخاص لتحديث بطاقة التموين برقم الموبايل، تسجيل الدخول من خلال الضغط هنا.

تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل

تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل يحدث بشكل سلس وسهل من خلال الرابط الإلكتروني المتوفر من وزارة التموين، من أجل إضافة رقم الهاتف لصاحب البطاقة ويتم ذلك من خلال إتباع النقاط التالية:

تسجيل الدخول على منصة دعم مصر بشكل مباشر من هنا .

إضافة الرقم البطاقة التموينية، يتكون من 12 رقم متوفر على ظهر البطاقة التموينية، كوبونات صرف الخبز.

كتابة رقم بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة.

أضغط على زر سجل موبايلك، وقم بكتابة رقم الهاتف،(من الضروري رقم الهاتف أن يكون مسجل في شركة الاتصالات بنفس اسم صاحب البطاقة.

أنقر على أيقونة حفظ رقم المحمول، سيأتي لك رسالة نصية على الهاتف لتأكيد الرقم.

أكتب الكود المرسل على رقم الهاتف في الخانة المخصصة لة.

في النهاية أنقر على أيقونة تحديث البطاقة.

شروط رقم الموبايل تحديث بطاقة التموين 2023

وضع موقع دعم مصر بعض الشروط من أجل تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل، وتكون كالتالي:

أثناء إضافة المعلومات المطلوبة لطلب الخدمة التموينية، يظهر رسالة تحذيرية يجب الموافقة عليها.

يجب أن يكون رقم الهاتف مسجل بأسم صاحب البطاقة أو لأحد المستفيدين.

يلزم توفير رقم مسجل بشكل رسمي على إحدي شركات الإتصالات الموجودة في البلد وهي«اتصالات – أورنج – فودافون – we».

وهكذا نكون وصلنا إلى نهاية مقالنا عن تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل وقد تطرقنا للحديث عن كيفية إجراء تحديث البطاقة التموينية، وشروط رقم الموبايل المستخدم لذلك.