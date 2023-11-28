سعر السكر دلوقتى .. هل وصل كيلو السكر 50 جنية ؟

أصبح سعر السكر دلوقتي يشغل بال الكثيرين، وذلك لأنه من السلع الأساسية والضرورية في كل منزل، فلا يمكن الاستغناء عنه، وبعد الارتفاع الكبير الذي حدث في سعره، كان لابد من تدخل السلطات لتوفيرها بأسعار تناسب منخفضي الدخل، ولذا فإنه يتوافر في التموين بسعر منخفض عما هو متوافر في الأسواق الحرة، وفي السطور التالية سوف نوضح لكم سعر السكر.

سعر السكر دلوقتى

لاريب أن هناك بعض العوامل التي تؤثر في سعر السكر في أي دولة ، وذلك مثل:

التوقيت، ففي بداية موسم نضج النباتات الأساسية التي ينتج منها السكر منها القصب والبنجر، ينخفض سعر السكر لكثرته في الأسواق، وبالعكس في نهاية هذه المواسم.

كما نجد أن سعره يرتفع بشكل ملحوظ، كما أن زيادة الطلب عليه قد تؤدي إلى إرتفاع سعره.

بالإضافة إلى أن نسبة الإنتاج في كل دولة بالمقارنة مع نسبة الإستهلاك.

ما هو سعر كيس السكر اليوم؟

يصل سعر كيلو السكر في الأسواق الحرة إلى خمسين جنيه، في حين أن سعر السكر المدعوم من جهة وزارة التموين اثنى عشر جنيه ونصف، بينما سعر كيلو السكر الاستهلاكي فقط سبعة وعشرون جنيه.

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كام كيس في لفه السكر؟

وبالنسبة لمصر تنخفض نسبة إنتاجها السكر بالمقارنة بنسبة استهلاكه من قبل الأفراد، مما يؤدي لارتفاع أسعاره، بل وندرته في بعض الأحيان، وتحتوي كل لفة سكر على ما يصل إلى المائة كيس وكل كيس يزن كيلو سكر.

يختلف سعر السكر دلوقتى المدعوم من قبل السلطات عن سعر كيلو السكر في الأسواق الحرة والغير مدعومة، والمخصصة للفئات ذات الدخول المرتفعة، وبالرغم من الأسعار السابق ذكرها، إلا أنه هناك أنباء عن حدوث انهيار في سعر السكر بعد ما وصل له من ارتفاع مبالغ فيه في الآوان السابقة