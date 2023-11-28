تقديم سكن لكل المصريين 2023 موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي

تقديم سكن لكل المصريين قامت وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي بإتاحة وحدات سكنية جديدة، وعلى كافة الراغبين في تقديم سكن لكل المصريين معرفة الشروط المعلنة من قبل الوزارة، وما هي الأوراق المطلوبة، وفي السطور التالية نوافيكم التفاصيل مع توضيح أسعار الشقق.

لكي تقوم بالتقديم على شقة داخل الوحدات السكنية، يجب التعرف على الشروط اللازمة، وتتمثل في الآتي:

العمر لا يقل عن 21 عامًا ولا يزيد عن 51 عام.

بالنسبة إلى المستفيدين من المعاش العمر لا يتخطى 75 عامًا.

التقديم في الوحدات السكنية متاح فقط للمستفيدين للمرة الأولى.

بالنسبة إلى الدخل الشهري الحد الأدنى له 2700 جنيه والحد الأقصى له 7000 جنيه في حالة المتزوج أو الأعزب.

ما هي المستندات المطلوبة للتقديم في سكن لكل المصريين

عقب معرفتنا لكافة الشروط اللازمة في تقديم سكن لكل المصريين، ننتقل إلى توضيح الأوراق المطلوبة:

صورة من بطاقة الهوية للفرد المتزوج مع إحضار بطاقة هوية لزوجته.

نسخة قسيمة الزواج.

في حالة وجود أبناء يجب إرفاق شهادات الميلاد.

مستند رسمي من جهة العمل يثبت الراتب الشهري الصافي للمتقدم.

سداد قيمة مقدم الحجز مع ضرورة إرفاق الوصل.

في حالة وجود دخل إضافي يجب توضيح ذلك مع إرفاق مستند رسمي يثبت قيمته.

أسعار شقق سكن لكل المصريين

تختلف سعر الشقة تبعا لمساحتها، حيث يتراوح السعر بين 350 ألف جنيه وبين 450 ألف، وتصبح قيمة مقدم الحجز متراوحة بين 25 ألف إلى 30 ألف، على أن يتم سداد القيمة المتبقية على الفترة التي حددتها وزارة الإسكان، حيث تتراوح فترة السداد بين خمس سنوات إلى سبع سنوات.

في نهاية مقالنا الذي تحدثنا فيه عن تقديم سكن لكل المصريين نتمنى أن نكون وافيناكم المعلومات الكافية عن شروط التقديم، والمستندات اللازمة عند التقدم للحصول على وحدة سكنية.