حقيقة فتح تراخيص البناء فى مصر

منذ عدة سنوات تم وقف البناء في كافة أنحاء مصر، مع تحديد المنازل المخالفة التى تم بناؤها على الأراضي الزراعية، ومع إصدار قانون البناء الجديد منذ فترة قصيرة، تساءل المعنيين من الأمر حول حقيقة فتح تراخيص البناء فى مصر، وتم التأكيد حول هذا الخبر، ولكن مع الأخذ في الاعتبار عدة شروط، وعلى الراغبين في معرفة كيف يتم استخراج تراخيص البناء متابعة الفقرات القادمة.

حقيقة فتح تراخيص البناء فى مصر

كما نعلم أن البناء متوقف في مصر، ولكن مع كثر المطالبة بإعادة السماح بالبناء مرة أخرى، رضخت الحكومة في طرح قانون جديد للبناء، وهو حصول كل مواطن على تراخيص البناء عن طريق اتباع بعض الخطوات واستخراج عدة أوراق، ومن خلال هذا الطلب يحصل المواطن على رخصة البناء بعدد طوابق معين.

شروط استخراج تراخيص البناء في مصر

أوضح قانون البناء الجديد عدة شروط، من اللازم توافرها في حالة الرغبة في استخراج تراخيص البناء:

إذا كان المبنى في المدينة لا بد من توثيق العقد من الشهر العقاري.

أما إذا كان المبنى في القرى، يجب التوقيع على العقد فقط.

المنطقة الراغب في البناء بها يجب أن تكون ضمن الحيز العمراني الذي حددته الحكومة.

كيف يتم استخراج تراخيص البناء

اتبع النقاط التالية للتعرف على كيفية استخراج تراخيص البناء:

التقديم على رخصة بناء في حالة وجود الأرض فقط.

في حالة المنزل يتم استخراج رخصة تعلية.

استقدام مختص من المجلس القروي لتحديد منطقة المنزل أو الأرض .

من أجل الحصول على صلاحية الموقع يجب دفع رسوم قدرها 200 جنيه في مجلس المدينة.

يتم إنهاء الإجراءات من قبل المكتب الهندسي.

وصلنا إلى نهاية مقالنا، حيث قمنا بذكر تفاصيل حقيقة فتح تراخيص البناء فى مصر، نتمنى أن نكون افدناكم بالمعلومات الباحثين عنها.