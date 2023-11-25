دلوقتي اتفرج على مسلسل عثمان 137 مترجمة على قناة الفجر الجزائرية وقناة اليرموك

عثمان 137 مترجمة، يعتبر مسلسل من أبرز المسلسلات التاريخية التركية، حيث حقق نجاحاً كبيراً خلال الأربعة مواسم السابقة، لذلك يترقبه العديد من عشاق الدراما التركية عرض الحلقة الجديدة من المسلسل التاريخي “المؤسس عثمان” في الموسم الخامس الحلقة 137، الذي حقق شهرة كبيرة وظهر بشكل مستمر على قوائم محركات البحث، يستمتع المشاهدون بمتابعة الأحداث والوقائع التاريخية التي شهدتها قيام الدولة العثمانية والصراعات والحروب التي خاضها عثمان ضد أعدائه من المغول والتتار.

عثمان 137 مترجمة

تظهر العديد من التطورات الدرامية في عثمان 137 مترجمة، وخاصة بعد فشل محاولتهما في الاستيلاء على قلعة كستال، يتم اختطاف أورهان بن السيد عثمان ومحمد بن السيد يعقوب على يد الصليبيين ويوجهون الاتهام لـ هولوفيرا بالخيانة وتحاول هولوفيرا الدفاع عن نفسها وتصرح بأنها بريئة من التهمة الموجهة إليها، بالإضافة إلى ذلك يظهر السيد عثمان والسيد يعقوب استعدادهما للهجوم على قلعة كستال لإطلاق سراح ابنيهما ويقوم السيد يعقوب بالتوجه إلى حاكم كستال لمحاولة التوصل إلى اتفاقية لإطلاق سراح ابنه، يمكنك الآن متابعة الحلقة 137 من مسلسل “قيامة عثمان” الجزء الخامس مترجمة للعربية عبر منصة “تركيش دراما”، التي تعرض حلقات المسلسل من الحلقة الأولى وحتى الحلقة 137 التي عرضت حتى الآن.

المؤسس عثمان الموسم الخامس 136

تم عرض الحلقة 136 من مسلسل “المؤسس عثمان” في الأربعاء الماضي على قناة ATV التركية، وهي القناة المتخصصة في عرض جميع حلقات المسلسل منذ الموسم الأول، عرضت الحلقة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا، بعد ذلك قام موقع النور بترجمة الحلقة وعرضها على منصته لكن باشتراك مدفوع.