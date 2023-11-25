“قبل الباقي” أعرف نصيب الفرد في التموين شهر ديسمبر 2023 .. وشوف هتاخد بيهم أيه تموين!

العديد من المواطنين يريدون التعرف على موعد الخاص بصرف السلع التموينية لشهر ديسمبر لكافة المواطنين الحاملين لبطاقة التموين ويصل عدد المواطنين الحاملين لبطاقة التموين حوالي 23 مليون بطاقة مؤيد فيها حوالي 64 مليون فرض يتم صرف لهم السلع التموينية في كل شهر حيث يكون الموعد المحدد لصرف السرعة التموينية لشهر ديسمبر في يوم واحد من الشهر بالإضافة إلى أنه يوجد أخبار حول زيادة نصيب الفرد الواحد من السلع التموينية في شهر ديسمبر حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية لا يوجد صحة لزيادة نصيب الفرد من السلع التموينية لشهر ديسمبر.

نصيب الفرد من سلع التموينية في شهر ديسمبر

طبقاً القرارات المعلن عنها من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية يصل نصيب الفرد من السلع التموينية في شهر ديسمبر كالآتي:

سوف يتم صرف زجاجة واحدة من الزيت ذات سعة 800 مللي لكل فرد مسجل على بطاقة التموين ويصل الحد الأقصى لعدد زجاجات الزيت أربع زجاجات للبطاقة الواحدة.

سوف يتم صرف كيلو واحد من السكر لكل فرد مسجل على بطاقة التموين على أن يكون الحد الأدنى لصرف السكر هو 6 كلغ للبطاقة الواحدة.

يصل قيمة الدعم للفرض في بطاقة التموين هو 50 جنيه شهريا بخمسة أرغفة من الخبز تصرف يوميا ويتم صرف مبلغ 25 جنيه بداية من الفرد الخامس حتى باقي أفراد الأسرة المسجلين على البطاقة بالإضافة إلى خمسة أرغفة يوميًا.

اسعار السلع التموينية

يوجد أكثر من 32 سلعة عن تموينية متاحة على بطاقة التموين ومن أهم هذه السلع هي الزيت والسكر ويمكن الحصول على السلع التموينية في كافة المجمعات الاستهلاكية بالإضافة إلى منافذ وزارة التموين في القرى المختلفة ويبلغ قيمة السلع التموينية كالتالي: