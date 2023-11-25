سجل بياناتك دلوقتي وهتاخد معاش شهري.. خطوات التسجيل في برنامج تكافل وكرامة والشروط المطلوبة للتسجيل

صدر العديد من التوجيهات الرئاسية التي تفيد بتنفيذ الإجراءات الخاصة بالحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية وذلك من خلال زيادة أعداد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة وبلغ عدد أفراد المستفيدين حوالي 900 ألف فرد اي بتكلفة قيمتها 4.9 مليار جنيه، فقد ازداد التساؤلات المواطنين المصريين حول خطوات التسجيل في برنامج تكافل وكرامة وأهم الشروط التي يلزم توفرها حيث صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي في قرار رسمي له بزيادة عدد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.

خطوات التسجيل في تكافل وكرامة

ممكن القيام بالتسجيل في برنامج تكافل وكرامة عن طريق التوجه إلى وحدة الشؤون الاجتماعية التابعة لمنطقة الفرد المتقدمة حتى يتمكن من التسجيل في برنامج تكافل وكرامة ولكنه يشترط على المتقدم إحضار هذه المستندات:

احضار صوره من بطاقه الرقم القومي والتي تتضمن على 14 رقم وتحتوي على عنوان الفرد المتقدم.

يقوم الفرد المتقدم بإحضار قسيمة الزواج أو قسيمة الطلاق الخاصة به

احضار صوره شهاده الميلاد الكمبيوتر لكافة أفراد الأسرة الذين تكون أعمارهم أقل من 18 عام.

القيام بتقديم قيد مدرسي لكافة الاطفال بداية من سن الـ 6 حتى

إحضار قيد طالب للأبناء المتقدمين في الجامعه.

وفي حالة وجود اعاقة او مرض مزمن يقوم المتقدم بتقديم كود كشف الإعاقة في اللجان الطبيه اما بالنسبه للاشخاص الأيتام فيتم تقديم سوره قرار الوصاية.

ويتم تقديم صورة شهادة السجن في حالة سجن الأب أو سجن الام.

شروط الخاصة التسجيل في تكافل وكرامة