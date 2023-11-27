“الزيادة الجديدة وصلت بالسلامة” موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 والاستعلام عن قيمة المعاش عبر التأمينات الاجتماعية

ايام قليلة تفصل بيننا وبين موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 لنحو 11 مليون مستفيد بالزيادة الجديدة والتي تم إقرارها من قبل مجلس النواب وتم صرفها الشهر الماضي بأثر رجعي، وهي المنحة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار السعي من أجل تحسين حياة المواطنين ومواجهة آثار التضخم وارتفاع الأسعار.

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023

بالتزامن مع اقتراب نهاية شهر نوفمبر الجاري يزداد البحث من قبل أصحاب المعاشات بالإضافة إلى المستفيدين حول موعد صرف المعاش بالزيادة الاستثنائية والتي تم إقرارها من قبل الرئيس عبدالفتاج السيسي في شهر أكتوبر الماضي والتي بلغت قيمتها نحو 300 جنيه، ضمن حزمة هامة من الإجراءات وقرارات الحماية الاجتماعية.

أما حول موعد صرف المعاشات فهو بتاريخ ” الجمعة الموافق الأول من شهر ديسمبر 2023″ وتشمل الزيادة الاستثنائية التي أمر بها الرئيس السيسي.

طرق صرف معاشات شهر ديسمبر 2023

هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها المواطنين صرف المعاشات المستحقة وهي ” مكاتب البريد، ماكينات الصرف الآلي، منافذ شركات فوري بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة وغيرها من الطرق التي سبق إقرارها من قبل هيئة التأمينات.

كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش 2023

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن معاش شهر ديسمبر 2023 وذلك من خلال العمل على إتباع هذه الخطوات: