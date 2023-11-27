أضبط تردد قناة ستار تي في star tv لمشاهدة أبرز المسلسلات التركية بأعلى جودة HD

تردد قناة ستار تي في ترتفع عليها نسب الطلب فكما هو معروف بأنها من القنوات التي تذيع العديد من المسلسلات التركية الأكثر مشاهدة بشكل حصري، وتقدم جميع الأحداث الجديدة والمتتابعة في المسلسلات بشكل حصري، وتحظي بالكثير من المتابعة في الدول العربية لمشاهدة المسلسلات بالترجمة العربية، ونقدم التردد الخاص بالقناة على قمر نايل سات.

تردد قناة ستار تي في

لا يتوقف بث قناة ستار تي في طوال 24 ساعة من خلال عرض المسلسلات التركية المتتابعة من المسلسلات المفضلة للكثير من جمهور المشاهدين، وإليكم معلومات التردد الخاص بالقناة:

قمر صناعي: نايل سات.

معامل الترميز: 27500.

تردد: 10922.

معامل التصحيح: 5/6.

استقطاب: عمودي.

تستطيع ضبط التردد وذلك من خلال جهاز الريموت الخاص بك ومن ثم العمل على الضغط على القائمة الرئيسية وكتابة التردد بصورة كاملة ومن ثم تفعيل البحث الآلي للقناة.

أبرز أعمال قناة ستار تي في

قناة ستار تي في هي قناة تركية متميزة تقدم عدد من الأعمال الرائعة منها أعمال تاريخية ورومانسية ودرامية متنوعة، ومن هذه الأعمال مسلسل الطائر الرفراف الذي يُعرض عليها الجزء الثاني منه في الوقت الحالي، وكانت قد قدمت عدد من المسلسلات الهامة بشكل حصري منها مسلسل حريم السلطان والحب الأعمى وهي من الأكثر الأعمال التي تابعتها قاعدة جماهيرية ضخمة في معظم دول العالم العربي.

ولا يتوقف عمل القناة في عرض الأعمال الناجحة في تركيا مصحوبة بالترجمة العربية بجودة عالية في البث وبدون تقطع أو الكثير من الإعلانات المزعجة، ويمكن مشاهدة القناة بسهولة بعد تنزيل التردد الخاص بها على قمر نايل سات بجودة عالية.