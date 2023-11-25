ملكش حجة الكل هيبني خلاص.. 3 طرق لسداد رسوم التصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديد بخصم 25% وتقسيط حتى 5 سنوات

حدد مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية مؤخرا الطرق التي يستطيع المواطنين سداد رسوم التصالح من خلالها وذلك بعد أن تساءل الكثير من المواطنين عن هذه الطرق وهو ما سنتعرف عليه في هذا المقال بالإضافة إلى عدد من المعلومات الأخرى.

طرق سداد رسوم التصالح في مخالفات البناء

يرغب العديد من المواطنين معرفة الطرق التي يمكن من خلالها تسديد الرسوم الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء حيث أوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب النائب إيهاب منصور في مداخلة هاتفية بالبرنامج الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم تحت الشمس طرق سداد رسوم التصالح والتي تمثلت في الآتي:

الطريقة الأولى دفع رسوم التصالح نقدا حيث يحصل المواطنين الذين يقومون بسداد مبلغ الرسوم كاملا على خصم بنسبة 25% على إجمالي قيمة المخالفة.

الطريقة الثانية أن يقوم المواطن دفع نحو 25% مبلغ جدية التصالح وتقسيط باقي قيمة المبلغ على أقساط متساوية بدون فائدة على ثلاث سنوات.

الطريقة الثالثة يقوم المواطن دفع نسبة 25% قيمة جدية التصالح وتقسيط باقي مبلغ التصالح على أقساط متساوية بفائدة 7% لمدة 5 سنوات.

قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء

يتساءل العديد من المواطنين عن قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء لهذا قام عضو البرلمان المصري الإعلان عن أن رسوم التصالح في مخالفات البناء تتراوح بحد أقصى بين 50الي 2500 جنية للمتر الواحد ويرجع هذا التفاوت وفقا للمستوى العمراني لكل منطقة، كما أكد هذا العضو على أن هناك احتمالية في زيادة أسعار رسوم التصالح في الفترة القادمة.

يهدف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى تجاوز التحديات التي كشفت عنها تطبيق قوانين سابقة، وتحديداً القانون رقم (17) لسنة 2019، المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020، المتعلق بتصالح بعض المخالفات البنائية وتنظيم أوضاعها، ويسعى المشروع إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات لتنظيم الأوضاع المخالفة، مع الحرص على التحقق من سلامة الهياكل الإنشائية.