1000 جنيه بالبطاقة فقط.. حقيقة صرف 1000 جنيه منحة من البريد المصري بالبطاقة فقط وتوضيح هام من مجلس الوزراء وهيئة البريد

تفاجأ العديد من المواطنين حاملي البطاقات الشخصية بخبر منحة من البريد المصري بمبلغ 1000 جنيه كمنحة حيث انتشر هذا الخبر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة، لذلك في هذا المقال سنكشف عن حقيقة هذا الخبر ونلقي نظرة على خدمات هيئة البريد المصري.

حقيقة صرف 1000 جنيه منحة من البريد المصري

أكدت هيئة البريد المصري أن الأخبار التي انتشرت حول منحة 1000 جنيه لحاملي البطاقات الشخصية ليست صحيحة، ووصفت الهيئة هذه الأخبار بأنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، مشددة على أنها لم تصدر أي قرار بهذا الشأن، ودعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر وعدم التصديق في مثل هذه الشائعات.

تصريحات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بشدة صحة الأخبار التي تم تداولها حول منح البريد المصري، مؤكدًا عدم وجود أي مبادرات تتعلق بتقديم مكافآت مالية بقيمة 1000 جنيه لحاملي بطاقات الرقم القومي، كما أنه نفى وجود أي روابط إلكترونية تم إطلاقها من قبل البريد المصري لدعم عملية الحصول على تلك المكافآت، كما أشار المركز إلى أنه تم التواصل مؤخرًا مع الهيئة القومية للبريد، وأكدت الهيئة على عدم صحة جميع الأخبار المتداولة وأنها لا تتعلق بأي مبادرة صادرة عنها، كما أكدت الهيئة أن جميع الإعلانات المتعلقة بأخبار البريد تتم بشكل رسمي من خلال القنوات الرسمية للبريد أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للبريد.

خدمات هيئة البريد المصري

توفر هيئة البريد المصري مجموعة من الخدمات التي تخدم المواطنين على مستوى الجمهورية، تشمل ذلك إمكانية إرسال واستقبال الأموال، إرسال الرسائل والمستندات بسرعة وأمان، إرسال الطرود بشكل آمن، شحن وتوصيل البضائع، وتوفير الوصول إلى الخدمات الحكومية الإلكترونية، كما يمكن المتقاعدين من صرف معاشاتهم عبر فروع البريد المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

فروع هيئة البريد المصري

تشير الإحصائيات إلى وجود حوالي 4400 فرع لهيئة البريد المصري في جميع مناطق البلاد، مما يجعلها متاحة ومتاجرة لخدمة المواطنين بشكل فعال، يمكن للمواطنين الاستفادة من هذه الفروع لتلقي مختلف الخدمات التي تقدمها الهيئة، وفي النهاية يجب التأكيد على المواطنين أن يكونوا حذرين ويتحققوا من مصادر الأخبار قبل التصديق عليها، وأن يعتمدوا فقط على المعلومات الرسمية التي تُعلن عنها هيئة البريد المصري.