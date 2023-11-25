ألف مبروك زيادة جديدة بأثر رجعي.. بشرى سارة لأصحاب المعاشات من 2011 التأمينات تزف خبر هيفرح الملايين

ألغت المحكمة الدستورية العليا الفقرة الثانية من المادة 20 في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 130 لسنة 2009 بشأن المعاشات المبكرة الخاصة بالأفراد في الفترة من 2009 إلى 2019، ويتوقع أن ينال أصحاب المعاشات بتعويضات مالية وزيادات في معاشاتهم، تصل إلى النصف لتعويض الفترة التي استلموا فيها معاشاتهم بصورة ناقصة.

زيادة المعاشات بأثر رجعي

على ضوء الحكم القضائي سيخضع جميع أفراد الذين خرجوا على المعاش المبكر بين 11 يونيو 2009 وحتى 31 ديسمبر 2019 لإعادة تسوية لمعاشاتهم، يتساءل العديد منهم عن قيمة الزيادة التي سيحصلون عليها وكيف ستتغير معاشاتهم بعد هذا الحكم التاريخي.

إعادة تسوية المعاش

من المقرر أن تتم إعادة تسوية المعاشات لأولئك الذين خرجوا على المعاش المبكر في الفترة من 11 يونيو 2009 إلى تاريخ صدور الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، يهدف ذلك إلى تعويضهم عن الانخراط في جدول تم تغييره وأدى إلى خفض المعاشات إلى النصف.

من هم المستفيدون

يستفيد أكثر من مليون ونصف شخص من زيادة المعاش المبكر، وذلك خلال الفترة من يونيو 2009 إلى 31 ديسمبر 2019، وتم إصدار قانون جديد ينظم شروط الخروج على المعاش المبكر، ويشتمل على ضوابط جديدة، مثل الاشتراك التأميني وسن المعاش القانوني، بهدف تصحيح القصور التي كانت موجودة في القانون السابق.

يشهد أصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش المبكر تحولاً قانونياً يعد فارقاً في حياتهم المالية، من المتوقع أن يحققوا زيادات ملموسة في معاشاتهم، مما يعزز الأمان المالي لهم ويعدل الظروف التي تم احتسابها في الفترة السابقة.

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023

تعتزم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية استكمال صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة ابتداءً من يوم الجمعة القادم الأول من ديسمبر 2023، وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على استمرار تنفيذ قرار مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، حيث سيتم صرف مبلغ 600 جنيه بدلاً من الـ 300 جنيه التي تم صرفها الشهر الماضي.