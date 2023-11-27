هُنــا أسعار بورصة الدواجن اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023

العديد من الأشخاص يقومون بالتساؤل عن تلك الأسعار التي تتعلق ببورصة الدواجن لهذا اليوم الإثنين الموافق من 27 نوفمبر 2023م، فمن الجدير بالذكر أن تلك الأسعار تشغل بال العديد من المواطنين في تلك الفترة الجارية، وهذا لأنها تكون متغيرة بشكل مستمر ودائم، وفيما يلي سوف نرفق لكم أحدث تلك الأسعار.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

في الحقيقة أن أسعار بورصة الدواجن قد ارتفعت بشكل طفيف اليوم الإثنين الموافق من 27 نوفمبر 2023م، حيث إنها قد سجلت الآتي:

بلغت سعر الدواجن الساسو اليوم الإثنين الموافق من 27 نوفمبر 2023م، لما يقرب من حوالي 75 جنيه مصري.

كما أن أسعار الدواجن امهات بيضاء بلغ سعرها اليوم السبت الموافق من 27 نوفمبر 2023م، لما يقرب من حوالي 61 جنيه مصري.

هذا بجانب ان ثمن الفراخ البلدي بلغ اليوم الإثنين الموافق من 27 نوفمبر 2023م، لما يقرب من حوالي 110 جنيه مصري.

كذلك أن ثمن الدواجن بياض أبيض سلك بلغ اليوم الإثنين الموافق من 27 نوفمبر 2023م، لما يقرب من حوالي 52 جنيه مصري.

كما أن ثمن الدواجن بياض أبيض أرضي وصل اليوم الإثنين الموافق من 27 نوفمبر 2023م، لما يقرب من حوالي 55 جنيه مصري.

كذلك أن ثمن الدواجن بياض أحمر سلك بلغ اليوم الإثنين الموافق من 27 نوفمبر 2023م، لما يقرب من حوالي 69 جنيه مصري.

كما ان ثمن الدواجن بياض أحمر أرضي بلغ اليوم الإثنين الموافق من 27 نوفمبر 2023م، لما يقرب من حوالي 72 جنيه مصري.

أسعار الكتاكيت اليوم

ارتفعت أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023م، حتى سجلت ما يلي: