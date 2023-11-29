معاشك جاي بزبادته وبركته .. زيادة المعاشات ديسمبر2023 بعد ساعات /جهز الفيزا واستعلم عن معاش الحكومة

زيادة المعاشات ديسمبر، مع اقتراب شهر ديسمبر 2023، ينتظر المتقاعدون موعد دفع معاشاتهم التقاعدية في ديسمبر 2023، وسوف يشهد الأسبوع الأول من ديسمبر 2023 أن تبدأ الهيئة الوطنية للتأمين الاجتماعي في دفع معاشات ديسمبر 2023، والتي سيستفيد منها الآن ما يقرب من 11 مليون شخص، وفيما يلي سنقوم بتزويدكم بمبلغ الزيادة المستحق، وكيفية الإستعلام عن المعاش.

زيادة المعاشات ديسمبر

نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار الذي تعيشه البلاد في الوقت الحالي، قامت الحكومة بإعلان زيادة المعاشات ديسمبر، والتي قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي توزيعها على أصحاب المعاشات.

القيمة الجديدة للعلاوة الاستثنائية هي 600 جنيه.

يشار إلى أن هذه المكافأة، التي كانت قيمتها في السابق 300 جنيه مصري، ارتفعت إلى 600 جنيه مصري في أكتوبر الماضي.

وبدأ صرفها للرجال والنساء على حد سواء، بغض النظر عما إذا كانوا من أصحاب المعاشات أو العاملين لدى الدولة في وظائف مختلفة.

الإستعلام عن معاشات ديسمبر 2023

يستطيع المتقاعد معرفة قيمة معاشه عن طريق القيام بالخطوات التالية:

الدخول إلى صفحة الهيئة الوطنية للتأمين الاجتماعي.

ضع اسم المستخدم، و رمز المرور الخاص بك.

اختر “السؤال عن قيمة المعاش التقاعدي”.

سيتم بعد ذلك عرض قيمة المعاش الذي سيتم منحه لك.

كيفية الحصول على المعاش

سيتم صرف قيمة معاش التقاعدي في مواقع متعددة، وسيتم توزيعها من مواقع متعددة، وهي المواقع التالية: