خدلك شقة إيجار مع حق التملك+شروط حجز شقق الإيجار من الإسكان الاجتماعي 2023 مشروع سكن لكل المصريين٣

شروط حجز شقق الإيجار من الإسكان الاجتماعي، يتساءل عنها العديد من المواطنين خاصةً بعد ما أعلن عن طرح شقق الإسكان الاجتماعي للإيجار التمليكي من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي، ضمن إطار برنامج “سكن لكل المصريين”، بعد اعتماد القرار من قبل مجلس الوزراء، ويسعى المواطنون لمعرفة الشروط الخاصة بالحصول على شقق الإسكان الاجتماعي للإيجار وخطوات حجز الوحدات.

شروط حجز شقق الإيجار من الإسكان الاجتماعي

للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي للإيجار، يجب على المتقدمين توفير شروط حجز شقق الإيجار من الإسكان الاجتماعي وهي كالتالي:

يجب أن يكون الحد الأدنى الشهري للمتقدم للحجز لا يقل عن 2500 جنيه.

يجب أن تكون القيمة القصوى للدخل الشهري للمواطنين المسموح لهم بالاستفادة من البرنامج 6 الآلاف شهرياً للفرد و8 الآلاف شهرياً للأسرة.

يشترط إجراء بحث اجتماعي من قبل وزارة التضامن الاجتماعي للتأكد من صحة المستندات المقدمة من المواطنين واستحقاقهم.

يجب أن لا يكون المواطن قد استفاد من وحدات سكنية أو قطعة أرض من الدولة أو أي دعم سكني آخر ويتم التحقق من ذلك من خلال إجراء استعلام.

يجب على العميل المستأجر استخدام الوحدة السكنية كمحل إقامة رئيسي له ولأسرته خلال فترة الإيجار.

إذا كان العميل قد استفاد أو يمتلك وحدة سكنية مسبقاً يمكنه المشاركة في برنامج الإيجار بدون الحصول على دعم نقدي ولا يمكنه التملك للوحدة بنهاية الفترة الإيجارية.

هل يمكن بيع شقة اسكان اجتماعي

قانون الإسكان الاجتماعي يمنع التصرف في بيع شقة الإسكان الاجتماعي، سواء بيعًا أو إيجارًا أو أي نوع آخر من العمليات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الحصول على الدعم أو الحصول على موافقة الصندوق وأي تصرف يخالف هذا القانون يعتبر باطلاً.