احجز دلوقتي ف فرصة العمر في شقق المركزي للتعمير القاهرة مشروع أطلس حلوان

شقق المركزي للتعمير القاهرة، يتساءل عنها العديد من المواطنين خاصةً بعد إعلان رئيس الجهاز المركزي للتعميراللواء محمود نصار عن استمرار استقبال طلبات شراء 52 وحدة سكنية كاملة المرافق في مشروع “أطلس” بمنطقة حلوان والتي تتميز بتشطيب نصف جاهز ومساحات متنوعة تتراوح بين 67.9 و96.3 متر مربع، من المتوقع استلام هذه الوحدات خلال شهر فبراير القادم، حيث تقع في البلوك رقم 21 بالمجاورة الأولى في المجتمع السكني الجديد.

شقق المركزي للتعمير القاهرة

بدأ الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة التابع لوزارة الإسكان، في إجراءات الحجز والتخصيص

في شقق المركزي للتعمير القاهرة وقد أكد الجهاز التنفيذي أنه تم طرح كراسات الشروط في مقر الجهاز بحلوان، يتوفر 52 وحدة سكنية جاهزة للاستلام في شهر فبراير 2024 بمجتمع أطلس السكني الجديد في حلوان، تأتي الوحدات بنصف تشطيب ومساحات تتراوح بين 67 و 96 متر مربع، تم فتح باب حجز الوحدات للراغبين اعتبارًا من 21 نوفمبر الحالي عبر تقديم 10% جدية حجز، وسيتم دفع 15% تخصيص خلال خمسة أيام عمل من دفع جدية الحجز.

شقق الجهاز المركزي للتعمير

أسعار المتر المربع في شقق الجهاز المركزي تتراوح بين 7475 و 7549 جنيهًا، مع سعر إجمالي يبلغ 686 ألف جنيه للشقة بمساحة 90 متر مربع، و507 ألف جنيه للشقة بمساحة 67 متر مربع، و727 ألف جنيه للشقة بمساحة 96 متر مربع، تم طرح كراسة الشروط في مقر الجهاز في حلوان، يمكن سداد 25% من قيمة الشقة خلال شهرين من دفعة التخصيص ويمكن تقسيط الـ 50% المتبقية على أقساط شهرية لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات أو 15 سنة بفائدة 7%، وذلك حسب اختيار العميل وقدراته المالية، في حال كان ثمن الشقة 90 مترًا مربعًا هو 686 ألف جنيه.