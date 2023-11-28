كشوفات تنزيل pdf أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق عبر موقع وزارة العمل

الكثير من العراقيين يريد التعرف على كشوفات pdf أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث يهتم المواطنين بالبحث عن رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في دولة العراق حيث أن برنامج دعم الرعاية الاجتماعية من ضمن ما قامت بيه وزارة العمل العراقية لخدمة المجتمع العراقي ككل ومن خلال مقالنا سوف نتعرف على كيفية تحميل كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

كشوفات تنزيل pdf المشمولين في الرعاية الاجتماعية

صرحت الوقت الحالي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بأنه يمكن تحميل قوائم اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق عن طريق الموقع الرسمي للوزارة كما تعمل وزارة العمل على الاستعانة بمبدأ الدقة في فحص كمية الطلبات المقدمة لصرفها لمستحقيها عبر برنامج دعم الرعاية الاجتماعية وأنه لابد من أن يتوافر الشروط والمعايير المطلوبة وتعمل دائما الوزارة على توفير برنامج هذا الدعم إلى بعض الفئات المحتاجة في الدولة كما تعمل وزارة العمل العراقية على تسهيل الاستعلام عن الأسماء المشولين في الرعاية وذلك من خلال الدخول على موقع الوزارة أو من خلال منصة مظلتي المعلن عنها من الوزارة لتوفير الوقت على المواطنين العراقين.

رابط استعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق

سوف نوضح للجميع اليوم أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية داخل دولة العراق عن طريق منصة مظلتي حيث يرغب العديد من المواطنين العراقيين التعرف على الطريقة الصحيحة عند الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في أراضي العراق لجميع المحافظات عن طريق منصة مظلتي الإلكترونية في الدولة الفترة المقبلة كالآتي: