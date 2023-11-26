اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق رسميًا عن قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الدورة الأخيرة لعام 2023 وقد أشارت الوزارة إلى أن عدد المستفيدين في هذه الدورة قد تجاوز العدد في الدورات السابقة حيث وصل إجمالي الأسر المستفيدة إلى أكثر من 65 ألف أسرة تمت عملية تحديد المستفيدين من الرعاية الاجتماعية بعد استعراض ومراجعة جميع الطلبات التي تم تقديمها بالإضافة إلى دراسة البيانات والمعلومات المقدمة من قبل الأسر التي انضمت إلى برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يعد هذا الإعلان عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة خطوة مهمة في توجيه الدعم والرعاية الاجتماعية للأسر في العراق حيث تسعى الوزارة إلى تقديم الدعم اللازم للأسر المحتاجة وتحسين جودة حياتهم. يتضمن برنامج الرعاية الاجتماعية تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات والمساعدات للأسر وذلك بهدف تلبية احتياجاتهم الأساسية وتوفير فرص أفضل لهم.

يعتبر هذا الإعلان فرصة للأسر المستفيدة للاستفادة من الدعم الاجتماعي والاقتصادي الذي يقدمه الحكومة والعمل على تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتقديم الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد.

أستخراج اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

تم الإعلان عن إمكانية الاستعلام عن قائمة المقبولين في اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة بشكل إلكتروني بسهولة تامة يمكن للأفراد البحث عن أسماء المستفيدين من هذا البرنامج عبر متابعة بعض الخطوات البسيطة الموجودة فيما يلي:

البداية تكون بالتوجه مباشرة إلى المنصة الإلكترونية المعروفة باسم مظلتي.

بعد ذلك يتعين على المستخدم تسجيل الدخول في المنصة مظلتي عبر إدخال بياناته الشخصية مثل اسم المستخدم وكلمة المرور.

بمجرد تسجيل الدخول بنجاح سيجد المستخدم قائمة من الخيارات ويجب عليه النقر على أسماء الرعاية الاجتماعية.

ثم يجب عليه إدخال كافة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة مع الاهتمام الخاص بإدخال رقم الهوية الوطنية بشكل صحيح ودقيق.

بعد التأكد من صحة وكمال البيانات المُقدمة يمكن للمستخدم الضغط على “استعلام للبدء في عملية البحث.

يمكن للجميع الحصول علي الرعاية الاجتماعية من خلال الرابط المتوفر عبر موقعنا البديل ونعمل علي توفير الكشوفات فور توفيرها كما اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .