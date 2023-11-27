“مع اقتراب صرف المعاشات” ما هي الفئات المستفيدة من العلاوات الخمس وموعد صرفها لمستحقي المعاش

لا يتوقف الحديث عن موضوع صرف العلاوات الخمس والمستفيدين منها، وذلك بسبب صرف هذه العلاوات على دفعات وفق أقدمية المستحقين، حيث تحددت مواعيد الصرف بعد صدور الحكم الخاص بالعلاوات الخمس من المحكمة المختصة في القضية المرفوعة من اتحاد نقابات المعاشات العام للمطالبة بتدبير الأموال اللازمة لصرف المستحقات وتنفيذ قرار المحكمة الإدارية العليا بهذا الشأن.

الفئات المستفيدة من العلاوات الخمس وموعد صرفها

تم نظر قضية العلاوات الخمس في الشهور القليلة الماضية، وتم التوصل لإضافة 180% من القيمة الأخيرة للخمس علاوات على الأجر المتغير لصاحب المعاش، وتحدد المستفيدين من هذه العلاوات، وهم أصحاب المعاش ممن خرجوا على المعاش من أول شهر يوليو 1987.

وذلك لأن من حصلوا على العلاوات الخمس هم أصحاب المعاشات في المدة من يوليو 2006 حتى يوليو 2015 بدون أخذ من خرجوا في الفترة السابقة في الحسبان، حيث يتم صرف العلاوات للفئة الموضحة شريطة عدم الحصول على علاوة خاصة لم يتم ضمها مع الراتب الأساسي عند الإحالة للمعاش، ويضاف للمستفيدين من العلاوات الخمس الفئة المحالة على المعاش منذ الأول من يوليو 2016، وقبل الثلاثين من يونيو 2005.

وكذلك المحالين على المعاش بعد الأول من يوليو 2006، وبعد الأول من يوليو 2007، وأيضاً الذين خرجوا على المعاش بعد يوم الأول من يوليو 2008، وبعد الأول من يوليو 2009.

موعد صرف العلاوات الخمس

ويتم صرف المرحلة الثانية في شهر مارس 2024، والدفعة الثالثة يتم صرفها في شهر سبتمبر 2024، ويمكنك أن تستعلم من خلال موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن طريق الرقم القومي الخاص بالمستفيد.