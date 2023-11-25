“بعودة الأيام” موعد شهر رمضان 2024 في مصر…. ودار الإفتاء تعلن عن موعد استطلاع هلال رمضان
موعد شهر رمضان 2024 في مصر
يبحث عدد كبير من الأشخاص خلال الآونة الأخيرة عن موعد شهر رمضان 2024 في مصر، خاصة مع حلول شهر جماد الأول في الخامس عشر من شهر نوفمبر 2023، وبعد استطلاع هلال شهر جماد الأول وفقد أكدت دار الإفتاء المصرية أن شهر رمضان 2024 سوف يأتي بعد إنتهاء شهر جمادي الأول وجماد الآخرة، ورجب وشعبان”.
موعد شهر رمضان 2024
وطبقاً للحسابات الفلكية والتقويم الميلادي فقد يكون موعد شهر رمضان 2024 في يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024 ، كما أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن أن شهر رمضان 2024 سوف يكون 30 يوم وهذا ما سوف تحدده دار الإفتاء المصرية عند استطلاع هلال شهر رمضان .
موعد استطلاع شهر رمضان المبارك 2024
وكانت دار الإفتاء المصرية قد أعلنت عن رؤية هلال شهر رمضان والتي سوف تكون في 29 شعبان 1444، والموافق 10 مارس 2024 وحينها سوف تعلن دار الإفتاء أن اليوم التاسع والعشرون هو المتمم لشهر شعبان أن يكتمل الشهر إلى 30 يوم ، فيما تتوقع الحسابات الفلكية أن شهر شعبان سوف يكون 29 يوم.
أدعية استقبال شهر رمضان 2024
ويهل شهر رمضان وتهل علينا نسائم الرحمة والمغفرة والتق من النار، ويبدأ المسلسمين في شتى أنحاء العالم العربي بتحضير الأجواء الرمضانية ومنها تزيين الشوراع والمساجد والمنازل، والادعية التي يحرص عليها المسلسل لاستقبال شهر رمضان الكريم والتي يمكنكم قراءتها من خلال السطور التالية:
- اَللّهُمَّ طَهِّرْني فيهِ مِنَ الدَّنسِ وَالْأقْذارِ، وَصَبِّرْني فيهِ عَلى كائِناتِ الْأَقدارِ، وَوَفِّقْني فيهِ لِلتُّقى وَصُحْبَةِ الْأبرارِ بِعَوْنِكَ ياقُرَّةَ عَيْن الْمَساكينِ.
- اَللّهُمَّ لاتُؤاخِذْني فيهِ بالْعَثَراتِ، وَاَقِلْني فيهِ مِنَ الْخَطايا وَالْهَفَواتِ، وَلا تَجْعَلْني فيهِ غَرَضًا لِلْبَلايا وَالأفاتِ بِعزَّتِكَ ياعِزَّ المُسْلمينَ.
- اللّهُمَّ واجْعَل لي نَصيبًا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجُودكَ يا اَجْوَدَ اْلأَجْوَدينَ وأذِقْني فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ، وأَدآءِ شُكْرِكَ وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفْظِكَ يا أرْحَمَ الرّاحِمينَ.
- اَللّهُمَّ اجْعَلْني فيهِ مِنَ عبادِكَ الصّالحينَ القانتين المُسْتَغْفِرينَ الْمُقَرَّبينَ
- اَللّهُمَّ اجْعَلْني فيهِ مِنَ الْمُتَوَكِّلينَ عَلَيْكَ الفائِزينَ لَدَيْكَ الْمُقَرَّبينَ َإليك وزَحْزِحْني فيهِ عنْ مُوجِباتِ سَخَطِكَ.