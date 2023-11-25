“بعودة الأيام” موعد شهر رمضان 2024 في مصر…. ودار الإفتاء تعلن عن موعد استطلاع هلال رمضان

يبحث عدد كبير من الأشخاص خلال الآونة الأخيرة عن موعد شهر رمضان 2024 في مصر، خاصة مع حلول شهر جماد الأول في الخامس عشر من شهر نوفمبر 2023، وبعد استطلاع هلال شهر جماد الأول وفقد أكدت دار الإفتاء المصرية أن شهر رمضان 2024 سوف يأتي بعد إنتهاء شهر جمادي الأول وجماد الآخرة، ورجب وشعبان”.

موعد شهر رمضان 2024

وطبقاً للحسابات الفلكية والتقويم الميلادي فقد يكون موعد شهر رمضان 2024 في يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024 ، كما أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن أن شهر رمضان 2024 سوف يكون 30 يوم وهذا ما سوف تحدده دار الإفتاء المصرية عند استطلاع هلال شهر رمضان .

موعد استطلاع شهر رمضان المبارك 2024

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أعلنت عن رؤية هلال شهر رمضان والتي سوف تكون في 29 شعبان 1444، والموافق 10 مارس 2024 وحينها سوف تعلن دار الإفتاء أن اليوم التاسع والعشرون هو المتمم لشهر شعبان أن يكتمل الشهر إلى 30 يوم ، فيما تتوقع الحسابات الفلكية أن شهر شعبان سوف يكون 29 يوم.

أدعية استقبال شهر رمضان 2024

ويهل شهر رمضان وتهل علينا نسائم الرحمة والمغفرة والتق من النار، ويبدأ المسلسمين في شتى أنحاء العالم العربي بتحضير الأجواء الرمضانية ومنها تزيين الشوراع والمساجد والمنازل، والادعية التي يحرص عليها المسلسل لاستقبال شهر رمضان الكريم والتي يمكنكم قراءتها من خلال السطور التالية: