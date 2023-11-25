مسلسل العودة الحلقة الأولى بطولة شريف سلامة على dmc

مسلسل العودة الحلقة الأولى ينتظرها ملايين الجمهور من شتى الدول العربية كونه عمل درامي جديد يشارك فيه نخبة من ألمع النجوم، حيث قدم النجم شريف سلامة العديد من المسلسلات الناجحة والمؤثرة بشكل كامل على الساحة الفنية، مسلسل العودة يدور في إطار الدراما الصعيدية لمناقشة العديد من القضايا في المجتمع الصعيدي والتي تتأثر بها الأجيال القادمة.

الدراما دوزر مهم جداً في حل المشاكل وتقديم رسالة قوية يستفيد منها الجميع، هناك أعمال ترك أثر كبير وكانت نتائجها إيجابية في المجتمع مثل دوزر المرأة وحقوقها وحقوق الطفل ودور الرجال وعطفه على الأبناء وتحمل المسؤوليات الكبيرة لتوفير مطالبهم وهذه هي الدراما، اليوم ننشر لكم عبر الفقرات التالية تفاصيل كثيرة فيما يتعلق ب مسلسل العودة الحلقة الأولى تابعوا معنا.

مسلسل العودة الحلقة الأولى

العد التنازلي على انطلاق مسلسل العودة قد بدأ وهو من بطولة شريف سلامة وتارا عماد وصفاء الطوخي ووليد فوزا وأحمد والي وولاء الشريف وعصام السقار وحمزة العيلي و شاهستا سعد ومحمد عبد العظيم ومن إخراج أحمد حسن ومن تأليف امين جمال وإخراج تامر مرتضى، يتسلط الضوء في مسلسل العودة حول المشاكل التي تدور في المجتمع الصعيدي وصراعات بين العائلات من أجل المال وأهم القضايا التي يعيش فيها الناس في الصعيد والجدير بالذكر أن أكثر المشاهد التي تتعلق بالمسلسل تم تصويرها داخل محافظة الاقصر.

مواعيد العرض والقنوات الناقلة مسلسل العودة

العودة عمل مميز ومن المتوقع نجاحها قبل أن يتم عرضه، ومن المقرر أن تنطلق أولى حلقات المسلسل غداً الأحد الموافق 26 من نوفمبر الجاري 2023 ويتكون من 30 حلقة، وتوقيت الاذاعة الرسمي يكون الأحد وحتى الخميس على dmc في تمام الساعة 8 مساءً والساعة 2 صباحاً وفي تمام الساعة 3 عصراً، كما يتم عرض مسلسل العودة عبر شاشة قناة dmc دراما في تمام الساعة 11 مساءً من الأحد إلى الخميس كما تشاهدون المسلسل بجميع الحلقات عبر منصة watch it.