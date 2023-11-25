حقيقة تعطيل الدراسة غدا في مصر …والوزارة تؤكد على القرار وتشدد على تطبيقه في المدارس

حقيقة تعطيل الدراسة غدا في مصر، تداول عدد من المواقع الالكترونية هذا الخبر ليصبح محور اهتمام وبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الامور خلال الساعات الأخيرة، خاصة بعد سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد خلال منذ بداية اليوم.

حقيقة تعطيل الدراسة غدا في مصر

وأكد مصدؤ مشؤول بوزارة التربية والتعليم أنه لاصحة للأخبار التي يتم تداوالها على عدد من المواقع الالكترونية بشأن تعطيل الدراسة غداً في مصر، وأن الدراسة مستمرة في جميع المدارس على مستوى الجمهورية دون تعطيل أو الغاء كما يزعم البعض، وأكدت وزارة التربية والتعليم على الصفحة الرسمية على الإنترنت أنه في حالة الغاء أو تعطيل الدراسة سوف يكون القرار متاح أمام الجميع على صفحة الوزارة أو على القنوات الفضائية المصرية.

التعليم ترد على خبر تعطيل الدراسة غداً في مصر

وتناشد وزارة التربية والتعليم الطلاب عدم الغياب المتكرر عن المدارس لأن هذا الأمر سوف يعرض الطالب إلى الحرمان من دخول الامتحانات أو عدم اعطاءه درجات الحضور التي بالفعل سوف تؤثر على درجات الطالب في نهاية العام الدراسي.

وكان الدكتور”رضا حجازي” الذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم قد صرح خلال حوار له على قناة “صدى البلد” أن الدراسة مستمرة في جميع المدارس غداً الموافق 26 نوفمبر 2023، وأن يوافق أيضاً امتحانات شهر نوفمبر مشدداً على الطلاب ضرورة الحضور إلى المدارس وعدم الغياب لما فيه من تأثير سلبي على نتيجة الطالب في نهاية العام الدراسي، وأنمه في حالة وجود تعطيل أو تأجيل سوف تقوم الوزارة بنشر الخبر على الصفحة الرسمية لها دون ذلك فهي أخبار غير صحيحة بالمرة.