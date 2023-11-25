تعرف على المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور الجديد وموعد الصرف 1445

يتساءل الكثير من المواطنين في المملكة عن المستحقين للضمان الاجتماعي، والذين يستحقون الاستفادة من هذا المعاش، يتم الحصول على الضمان عبر اكتمال جميع الشروط والضوابط المعتمدة، ولتحقيق ذلك، يقوم الفرد بالتسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية، يُعتبر هذا النوع من المساعدات المالية دعمًا حيويًا للأفراد ذوي الحاجة والاحتياجات الخاصة، حيث يمكنهم من تلبية احتياجات أسرهم، بما في ذلك تكاليف تعليم أولادهم، وتوفير جميع الضروريات من طعام وشراب وملابس وتعليم، وغيرها، ولذلك يتم تحديد مستحقي معاش الضمان الاجتماعي من قبل الوزارة بعد استيفاءهم لجميع شروط البرنامج.

الحالات المستفيدين من الضمان الاجتماعي

يتيح الضمان الاجتماعي المطور لكل من يستوفي الشروط اللازمة الحصول عليه بكل يسر وسهولة، حيث يُمكن الفرد من الحصول عليه بشكل إلكتروني دون الحاجة لزيارة مقر الوزارة أو إضاعة الوقت، تعتبر هذه المساعدة جزءًا من مبادرات الحكومة السعودية لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى القضاء على البطالة، وتحسين المستوى المعيشي، وتعزيز التكافؤ الاجتماعي، وقد أوضحت الوزارة أن المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي يتضمنون:

يحق للأفراد الذين بلغوا سن الشيخوخة، سواء كانوا رجالًا أم نساءً، الحصول على الضمان الاجتماعي في حالة عدم قدرتهم على العمل، يشمل ذلك الأفراد العاطلين الذين يعانون من إعاقة تمنعهم من العثور على فرصة عمل مناسبة لظروفهم، كما تشمل فئات المستحقين الأسر التي لا تمتلك معيلًا، بما في ذلك الأرامل والمطلقات، وكذلك الأيتام، تشمل أيضًا المستفيدين النساء السعوديات اللاتي تزوجن من رجل غير سعودي ولديهن أبناء، بالإضافة إلى ذلك يشمل المستفيدون أصحاب الإعاقة الجسدية أو العقلية والحالات ذات الصلة، تتسع مجموعة المستحقين لتشمل فئات مختلفة تهدف إلى دعم الأفراد في مراحل مختلفة من حياتهم وفي ظروف مختلفة.

طريقة معرفة أني مؤهل فى الضمان الاجتماعي

يتيح الضمان الاجتماعي لجميع المستحقين الوصول إلى معلومات حول أهليتهم للدعم المالي المقدم من خلال اتباع إجراءات بسيطة عبر الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية، يمكن للفرد القيام بذلك من خلال الخطوات التالية:

1- قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية.

2- سجّل الدخول وأدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

3- انتقل إلى “حسابي” ومنها إلى “بطاقاتي الرقمية”.

4- ستظهر حالة الأهلية للشهر الجديد في حساب المستفيد.

5- انقر على “عرض التفاصيل” للاطلاع على حالة الأهلية وقيمة الدعم.