يافرحتكم زيادة الحد الادنى للمعاشات في هذا الموعد + وزارة التأمينات تصدر خبر سعيد

يتزايد البحث مؤخرا عن زيادة الحد الادنى للمعاشات في هذا الموعد طبقا لقرار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث ينص قانون التأمينات الاجتماعية بزيادة قيمة المعاش بنسبة 15% كل عام لمستحقي المعاشات الذي يصل عددهم إلى نحو 10.5 مليون مواطن، وتهدف الزيادة الجديدة إلى تحسين ظروف المعيشة بالنسبة لهذه الفئات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار الخدمات اليومية التي يقدمها موقعنا نرصد لكم موعد رفع الحد الأدنى للمعاشات.

زيادة الحد الادنى للمعاشات في هذا الموعد

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في بيان رسمي أن الحد الأدنى للمعاشات هو 1105 جنيه ومن المقرر إلى أن يرتفع إلى نحو 1300 جنيه بداية من يوم 1 يناير 2024، ويبلغ الحد الاقصى للمعاشات نحو 8720 جنيه ومن المقرر أن يرتفع مع مطلع العام المقبل إلى 10 آلاف جنيه، وتنص المادة 35 من قانون المعاشات الجديد رفع قيمة المعاشات بنحو 15% سنويا بداية من 1 يوليو في كل عام ولذلك ترتفع القيمة بهذه النسبة المقررة في يوليو 2024، وخلال العام الجاري تم تطبيق القرار قبل موعده بثلاث أشهر فقد تم زيادة المعاشات في إبريل بتوجيهات رئاسية.

ومع اقتراب بداية شهر ديسمبر بدأ البحث عن موعد صرف المعاشات وهل توجد المنحة الإضافية، ولقد أكد اللواء جمال عوض استمرار صرف المعاشات بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع قيمة المنحة الاستثنائية (منحة غلاء الأسعار) إلى ضعف قيمتها لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه والتي تم صرفها بالفعل مع معاشات شهر نوفمبر ويحدث ذلك مع معاشات شهر ديسمبر.

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن استعدادها لصرف معاشات 10.5 مليون مواطن بداية من يوم 1 ديسمبر المقبل ولمدة 6 أيام متتالية، وذلك من خلال ماكينات الصراف الالي بالبنوك وفروع البريد المصري بالمحافظات والمحافظ الالكترونية على الهواتف المحمولة ومنافذ فوري ، ويمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة المعاش بالزيادة الجديدة وذلك بزيادة الموقع الرسمي للهيئة القومية للتامينات الاجتماعية باستخدام الرقم القومي وسوف تتعرف على تفاصيل المعاش وموعد استحقاق الصرف.