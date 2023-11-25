تحديد هؤلاء المستفيدين من العلاوات الخمسة فقط تبعًا لحكم المحكمة + وزارة التأمينات الاجتماعية تُطلق أخبار سعيدة.. يافرحتكم دلوقتي

يبحث الكثير من أصحاب المعاشات عن المستفيدين من العلاوات الخمسة والجدول الخاص بالفئات المستفيدة منه، وهذا القرار يأتي بعد موافقة مجلس النواب على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بهدف تحسين ظروف المعيشة، وتعد مكافأة من الحكومة لمساعدة المواطن في ظل غلاء الأسعار والظروف الاقتصادية الراهنة، وأكدت الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية سيتم صرف العلاوات الخمس من أصحاب المعاشات بنسبة تصل إلى 80%، وأوضحت الهيئة جدول العلاوات لرفع الحد الأدنى للمعاش بقيمة 1105 جنيه والحد الأقصى بقيمة 8720 جنيه، ونوضح لكم خلال سطور التقرير جدول صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

المستفيدين من العلاوات الخمسة

توجد بعض الفئات المستفيدة من العلاوات الخمس التي أقرتها الرئاسة لعام 2023 وتتمثل فيما يلي:

المواطنين الذي انضموا إلى العلاوات بداية من 1 يوليو 2016.

الأشخاص الذين استفادو من العلاوات قبل 1 يوليو 2005.

الأشخاص الذين انضموا إلى العلاوات بداية من تاريخ 1 يوليو 2006/ 2007 / 2008/ 2009/ 2010.

أما بخصوص جدول صرف العلاوات فقد وافق مجلس النواب على قرار الرئيس برفع قيمة العلاوة الاستثنائية واليكم جدول المستفيدين منه كما يلي:

من يحصل على المعاش أقل من 2000 جنيه تكون نسبة العلاوة 100% وموعد الصرف في نوفمبر 2023.

من يحصل على معاش بين 2000 حتى 3000 جنيه تكون نسبة العلاوة له 21% وموعد الصرف يكون في شهر نوفمبر 2023.

أما من يتقاضى معاش أكثر من 3000 جنيه فليس لديه علاوة استثنائية.

وكان الرئيس قد ضاعف قيمة المنحة من 300 جنيه حتى 600 جنيه منحة غلاء المعيشة والتي تصرف مع المعاشات بأثر رجعي عبر ماكينات الصراف الالي بالبنوك وكارت ميزة، أما العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات خلال شهر مارس المقبل الدفعة الثانية والدفعة الثالثة التي اليها ستكون في سبتمبر 2024.

خطوات الاستعلام عن المستفيدين من العلاوات الخمس

يمكن الاستعلام عن المستفيدين من العلاوات الخمس من خلال اتباع الخطوات التالية: