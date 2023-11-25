قناة Toyor Baby تم إنشاؤها وبث محتواها عام 2008، وهي ملك للأستاذ خالد مقداد وتابعة لقناة طيور الجنة، ولها جمهور كبير من الصغار، وتهتم القناة بمحتوى الأطفال الترفيهي والتعليمي، ويبث محتواها داخل العديد من الدول العربية والأجنبية، وخلال مقالنا سنعرض تردد قناة طيور بيبي 2023 على النايل سات على الأقمار الصناعية المختلفة.تردد قناة طيور بيبي.

تردد قناة طيور بيبي 2023 على النايل سات

اهتمت إدارة قناة Toyor Baby بإيصال محتواها لأكبر عدد ممكن من الجمهور، لذلك قامت بتوفير ترددها على العديد من الأقمار الصناعية ليتابعها كافة الوطن العربي والأجنبي، وحتى تتمكن من إضافة تردد قناة طيور بيبي على جهاز الريسيفر عليك أولًا تحديد القمر الصناعي المشغل لديك ثم كتابة بيانات تردده من التالي:

القمر الصناعي: سهيل سات.

التردد: (11315).

الاستقطاب: (H) أفقي.

معدل الترميز: (27500).

تردد آخر

لكي تتمكن من استقبال القناه اتبع الآتي:

القمر الصناعي عرب سات

التردد: (11632).

الاستقطاب: (H) أفقي.

معدل الترميز: (27500).

تردد القناة على النايل سات

لكي تستقبلها ادخل البيانات التالية:

القمر الصناعي نايل سات

التردد: (11393).

الاستقطاب: (V) عمودي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (4/3).

الجودة: (SD).

مميزات قناة طيور بيبي

تتمتع قناه طيور بيبي بالعديد من المميزات التي جعلت الأطفال يحبون متابعتها، وينجذبون نحو محتواها، وامتازت Toyor Baby بالآتي: