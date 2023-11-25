اذا تم ايقاف الخدمات ماذا يشمل؟

إيقاف الخدمات ماذا يشمل من الأسئلة التي كثر البحث عليها، حيث أن إيقاف الخدمات هو أحد القرارات الإدارية أو القضائية التي تصدر من المحكمة لذوي الاختصاص من السلطات التنفيذية، وتلزم المدعى عليه بإيفاء المطالب التي عليه وتجبره على إعادة الحقوق إذا كانت أفراد أو مؤسسات أو جهات معينة، حيث أنه لم يفعل ذلك سوف يتم إيقاف الخدمات له في المؤسسات الحكومية المختلفة وسوف نتعرف على أهم جوانب هذا الموضوع خلال المقال التالي.

إيقاف الخدمات ماذا يشمل

قرار إيقاف الخدمات ينقسم إلى قسمين على النحو التالي:

القسم الأول يشمل الجانب الإداري والمقصود به القرار الذي تطبقه السلطات التنفيذية و ايقاف بعض الخدمات عن المستفيدين.

القسم الثاني وهو الجانب القضائي ويشمل إلزام المدعى عليه بأن يحضر إلى المحكمة لكي يتم إعطاء المدعى عليه الحقوق كاملة وإجباره على أداء ما عليه.

أسباب ايقاف الخدمات

توجد عدة أسباب إيقاف الخدمات حيث أنها تختلف بطبيعة الجهة طبيعة الادعاء ومن أهم الأسباب لاخاف الخدمات ما يلي: