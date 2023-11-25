قناة TOM AND JERRY تعتبر من أكثر قنوات الأطفال شهرة، وسمية بهذا الاسم نسبة لمسلسل الكرتون الشهير توم وجري، والذي يعشقه الكثيرون من الصغار والكبار، وتقدم القناة عرضها الخاص بمسلسل توم وجري بشكل يومي، والجدير بالذكر أن القناة متنوعة في محتواها المناسب للأطفال من سن عامين وحتى 15 عام، وسنتطرق حول تردد قناة توم وجيري في مقالنا هذا.

تردد قناة توم وجيري 2023 على النايل سات

نجحت قناة توم اند جيري في جذب عدد كبير من الجمهور، وأصبح لديها قاعدة جماهيرية ضخمة، ويرجع الفضل في هذا إلى محتواها وكذلك قوة إشارتها مما ساعدها على عرض الصورة في أفضل وضع وكذلك الصوت، وتوافر تردد قناة توم وجيري على قمرين صناعيين مما زاد من عدد متابعيها وجعلها تعمل على تحسين وضعها لتصبح لها الصدارة في المنافسة مع ما يماثلها من القنوات، وتردد قناة TOM AND JERRY 2024 هو:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: (11345).

الاستقطاب: (H) أفقي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (5/6).

الجودة: (HD).

تردد آخر

لكي تتمكن من استقبال القناة على الجهاز الخاص بك لابد من اتباع الآتي:

القمر الصناعي عرب سات

التردد: (11315).

الاستقطاب: (H) أفقي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (5/6).

الجودة: (HD).

مميزات قناة TOM AND JERRY

تميزت قناة توم وجري بالكثير من المميزات كالتالي: