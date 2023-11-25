تردد قناة طيور الجنة 2023 على النايل سات

تعتبر قناة طيور الجنة من القنوات القديمة التي اهتمت بمحتوى الأطفال، وعملت على تعليم الصغار العادات الصحيحة التي تتناسب وتتماشى مع الأمور الدينية الإسلامية، والجدير بالذكر أن مالكها هو خالد مقداد والذي قام بتأسيسها عام 2008 تقريبًا، ومنذ بدايتها ولها أهداف سامية وهي تربية الأطفال وتهذيبهم، وفي السطور التالية سنقوم بعرض تردد قناة طيور الجنة على القمرين الصناعيين عرب سات ونايل سات.

تردد قناة طيور الجنة

وفرت إدارة قناة Toyor elgana ترددها على أكثر من قمر صناعي بصورة جيدة، وذلك لتتمكن من عرض محتواها لعدد أكبر من المتابعين، وبالفعل نجحت في تحقيق هذا الهدف، وأصبح لديها عدد ضخم من المشاهدين، وللحصول على تردد قناة طيور الجنة الجديد يجب إضافة البيانات التالية على جهاز الريسيفر الخاص بك:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: (11258).

الاستقطاب: (h) أفقي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (5/ 6).

الجودة: (HD).

تردد آخر

لكي تتمكن من استقبال القناة على الجهاز الخاص بك لابد من ادخال البيانات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: (11315).

الاستقطاب: (V) عمودي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (4/3).

الجودة: (HD).

محتوى قناة طيور الجنة

امتازت قناة طيور الجنة بمحتواها الذي تقدمه للأطفال، حيث عملت على توصيل المعلومة لهم بطريقة بسيطة وغير معقدة، وتضمن محتوى القناة التالي: